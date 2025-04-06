Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
Украина. Премьер лига
06 апреля 2025, 19:16 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:25
734
3

ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением

Андрей Николаевич прокомментировал инцидент с юным болельщиком

06 апреля 2025, 19:16 | Обновлено 06 апреля 2025, 19:25
734
3
ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

35-летний игрок киевского Динамо Андрей Ярмоленко после матча с Левым Берегом (2:0) прокомментировал инцидент с юным болельщиком, которого попросил не выкрикивать «Ярмола, Ярмола»:

«Я считаю, что наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей.

Вне зависимости от статуса, от финансового положения, наши дети должны уважать старших. Только это я имел ввиду. У меня нет никакой короны на голове, никак ребенка я не хотел обидеть. Только так. Считаю, что к старшим всегда нужно относиться с уважением».

6 апреля Динамо одолело Левый Берег со счетом 2:0 в матче 23-го тура УПЛ, а сам Андрей забил гол на 45-й минуте.

На счету Ярмоленко теперь 111 голов. Больше него в истории высшего дивизиона Украины забивали только трое: Евгений Селезнев (117), Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).

По теме:
ВИДЕО. Как Кевин вывел Шахтер вперед в матче против Вереса на 59-й минуте
Шахтер – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Тернопольская Нива разгромила Диназ, забив пять сухих мячей
Андрей Ярмоленко Динамо Киев фанаты болельщики Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Динамо - Левый Берег
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Хоккей | 06 апреля 2025, 08:21 22
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки
Доминик Гашек отреагировал на то, что Овечкин повторил рекорд Гретцки

Легендарный чешский хоккеист раскритиковал НХЛ

Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06 апреля 2025, 09:17 16
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику

Бывший американский боксер вспомнил первый бой украинца против Дюбуа

АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06.04.2025, 18:21
Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Аталанта – Лацио. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Левый Берег
Футбол | 06.04.2025, 14:27
Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Левый Берег
Стали известны стартовые составы на матч Динамо – Левый Берег
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Pop
Мені 53 роки, я буду називати тебе Ярмолою, а ти мене Дмитро Олегович, зрозумів мене синку?
Ответить
+2
Diesel
Ні Андрюха не проканає. Тебе ніхто не ображав а ти впоров куйню та намагаєшся до останнього виправдатись. 
Ответить
+1
roman75zpr
Та ребёнок же тебя не оскорблял, Ярмола!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
05.04.2025, 15:11 1
Футбол
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
04.04.2025, 20:54 8
Футбол
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
Конфликт продолжается? Поворознюк официально обратился к УАФ с требованием
05.04.2025, 15:55 20
Футбол
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
«Его ждет великая карьера». Анчелотти похвалил голкипера Реала
04.04.2025, 18:22 2
Футбол
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
Боб АРУМ: «Знаете, какие сейчас тяжелые проблемы у Ломаченко?»
06.04.2025, 00:00 1
Бокс
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
04.04.2025, 21:05 11
Футбол
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
«Он величайший». Джеррард выбрал лучшего между Месси и Роналду
05.04.2025, 08:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем