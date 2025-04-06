ЯРМОЛЕНКО: Никакой короны на голове. К старшим нужно относиться с уважением

35-летний игрок киевского Динамо Андрей Ярмоленко после матча с Левым Берегом (2:0) прокомментировал инцидент с юным болельщиком, которого попросил не выкрикивать «Ярмола, Ярмола»:

«Я считаю, что наше молодое поколение должно уважать старших. Меня так воспитывали, я так воспитываю своих детей.

Вне зависимости от статуса, от финансового положения, наши дети должны уважать старших. Только это я имел ввиду. У меня нет никакой короны на голове, никак ребенка я не хотел обидеть. Только так. Считаю, что к старшим всегда нужно относиться с уважением».

6 апреля Динамо одолело Левый Берег со счетом 2:0 в матче 23-го тура УПЛ, а сам Андрей забил гол на 45-й минуте.

На счету Ярмоленко теперь 111 голов. Больше него в истории высшего дивизиона Украины забивали только трое: Евгений Селезнев (117), Сергей Ребров (123) и Максим Шацких (124).