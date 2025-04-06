В Ужгороде определили сильнейшего в дерби Металлистов

6 апреля в Ужгороде состоялось харьковское дерби в группе повышения Первой лиги Украины.

Встречались «Металлист» и «Металлист 1925».

Обе команды намерены бороться за выход в Премьер-лигу, поэтому матч получился очень интересным.

Однако судьбу поединка решил лишь один гол. На 43-й минуте бразильский легионер «Металлиста» Габриэль Гомес Феррейра открыл счет.

Во втором тайме команды создавали моменты, но результата они не принесли.

«Металлист» и «Металлист 1925» имеют по 25 очков: первые находятся на 4-й строчке, вторые - на 6-й.

Первая лига. Группа Повышения. 6 апреля

Металлист Харьков – Металлист 1925 Харьков – 1:0

Гол: Феррейра, 43

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