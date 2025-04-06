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Первая лига
Металлист
06.04.2025 14:00 – FT 1 : 0
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:55
1199
5

В Ужгороде определили сильнейшего в дерби Металлистов

«Металлист» переиграл «Металлист 1925»

06 апреля 2025, 16:50 | Обновлено 06 апреля 2025, 16:55
1199
5
В Ужгороде определили сильнейшего в дерби Металлистов
Металлист 1925

6 апреля в Ужгороде состоялось харьковское дерби в группе повышения Первой лиги Украины.

Встречались «Металлист» и «Металлист 1925».

Обе команды намерены бороться за выход в Премьер-лигу, поэтому матч получился очень интересным.

Однако судьбу поединка решил лишь один гол. На 43-й минуте бразильский легионер «Металлиста» Габриэль Гомес Феррейра открыл счет.

Во втором тайме команды создавали моменты, но результата они не принесли.

«Металлист» и «Металлист 1925» имеют по 25 очков: первые находятся на 4-й строчке, вторые - на 6-й.

Первая лига. Группа Повышения. 6 апреля

Металлист Харьков – Металлист 1925 Харьков – 1:0

Гол: Феррейра, 43

Видео матча

События матча

43’
ГОЛ ! Мяч забил Gabriel Gomes (Металлист).
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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлист Харьков Металлист 1925 Металлист - Металлист 1925 Габриэл Гомес Феррейра
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Владислав Антонов
Атака клонів  невже у Харкові немає інших цікавих найменувань, ніж як Металіст?
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0
Gargantua81
ван Левена могут попросить
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0
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Фанькин кот
Вот! Что и требовалось доказать! НИКОГДА позорные клоны не станут полпредами славного футбольного Харькова! Только истинный Металл (Ярославского)!
Позорные киевские клоны пусть прозябают в пердиве, где им и место!!!
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-1
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