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Первая лига
Металлист
06.04.2025 14:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 03:52 | Обновлено 06 апреля 2025, 03:53
23
0

Металлист – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 6 апреля в 14:00 по Киеву

06 апреля 2025, 03:52 | Обновлено 06 апреля 2025, 03:53
23
0
Металлист – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

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В воскресенье, 6 апреля состоится игра 15-го тура Первой лиги Украины в группе повышения в классе между Металлистом и Металлистом 1925. Харьковское дерби начнется в 14.00 по киевскому времени.

Металлист

Команда проводит намного более сильный сезон, чем прошлым годом– сейчас клуб имеет 22 очка (в прошлом году за 28 матчей удалось набрать лишь 30 зачетных пунктов) и занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионской группы Первой лиги. 7 баллов отделяет Металлист от первой строчки, и только 3 от права сыграть в плей-офф за выход в УПЛ.

Однако не все так гладко в кубке – оттуда харьковский клуб вылетел еще в 1/32 от ФК Николаев.

Во время подготовки ко второй части сезона команда провела 8 матчей и активно интегрировала воспитанников академии.

Металлист 1925

Неплохо обстоят дела и у другого Металлиста. Новичок Первой лиги опережает своего оппонента и занимает 5 место с 25 очками в активе. Однако только 1 победа может вывести коллектив на 2-ю позицию – борьба за чемпионство и выход в УПЛ в этом сезоне будет чрезвычайной.

Из Кубка Украины команда вылетела в 1/16, потерпев разгромное поражение от Вереса.

Коллектив провел 15 товарищеских матчей во время межсезонья и смог одержать 8 побед.

Личные встречи

Команды встречались между собой на поле всего дважды в истории – оба раза в УПЛ в сезоне 2022/23. Тогда первый матч завершился безголевой ничьей, а во втором Металлист 1925 смог одержать победу со счетом 2:0.

Интересные факты

  • Металлист 1925 одержал 6 побед в 7 последних матчах 2024 года, уступив лишь Кудровке со счетом 2:0.
  • Зимой Металлист покинул голден бой команды Геннадий Синчук. Игрок перебрался в Монреаль за почти 5 миллионов евро.
  • Металлист 1925 пропустил всего 9 голов в первой половине сезона, это второй лучший показатель в лиге.

Возможные стартовые составы

  • Металлист: Рыбак, Вернаттус – Порох – Шерстюк – Луцев, Тепляков – Багачанский, Исаенко – Цвиренко – Абрамов, Чидомере
  • Металлист 1925: Варакута, Кравец – Имереков – Черноморец – Капинус, Литвиненко, Боярчук – Чурко – Юрченко – Моура, Мба

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Металлиста – 7,20, ничья – 3,95, победа Металлиста 1925 – 1,45. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Очевидными фаворитами в этой встрече считаются футболисты Патрика ван Леувена, однако никак нельзя недооценивать зелено-желтый клуб. Я поставлю, что обе команды забьют с коэффициентом 2.08.

Прогноз Sport.ua
Металлист
6 апреля 2025 -
14:00
Металлист 1925
Обе забьют 2.04 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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