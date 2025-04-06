Металлист – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча Первой лиги Украины 6 апреля в 14:00 по Киеву
6 апреля состоится матч 1-го тура Группы повышения Первой лиги Украины 2024/25 между харьковскими командами Металлист и Металлист 1925.
Поединок пройдет на стадионе Авангард в Ужгороде. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Это будет всего третье очное противостояние в истории коллективов. Предыдущие два состоялись в сезоне УПЛ 2022/23. Тогда в 1-м круге была зафиксирована ничья, а во втором победу отпраздновал М-1925.
Металлист – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале DIVISPORT.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок завершился победой летучих мышей 2:1
Президент «Ингульца» недоволен слухами о высоких зарплатах руководителей