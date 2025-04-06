6 апреля состоится матч 1-го тура Группы повышения Первой лиги Украины 2024/25 между харьковскими командами Металлист и Металлист 1925.

Поединок пройдет на стадионе Авангард в Ужгороде. Время начала встречи – 14:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Это будет всего третье очное противостояние в истории коллективов. Предыдущие два состоялись в сезоне УПЛ 2022/23. Тогда в 1-м круге была зафиксирована ничья, а во втором победу отпраздновал М-1925.

Металлист – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-канале DIVISPORT.

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