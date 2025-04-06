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Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 14:48 | Обновлено 06 апреля 2025, 14:51
40
0

Держат уровень. Полуфиналист Кубка Украины обыграл Кудровку

«Буковина» оформила победу со счетом 1:0

06 апреля 2025, 14:48 | Обновлено 06 апреля 2025, 14:51
40
0
Держат уровень. Полуфиналист Кубка Украины обыграл Кудровку
ФК Буковина

После обеда, 6 апреля, прошел первый матч игрового дня в группе повышения в классе Первой лиги Украины.

«Буковина» из Черновцов на своем поле принимала «Кудровка».

Нули на табло держались в течение всего первого тайма. После 15 минут перерыва «Буковина» взяла игру в свои руки и заставила противников загрустить. На 58-й минуте Виталий Кольцов заставил болельщиков подняться со своих мест, поскольку команда из Черновцов открыла счет в матче.

«Кудровка» до финального свистка пытались изменить собственное положение, однако сравнять счет так и не смогла – 0:1 в пользу «Буковины».

Первая лига Украины. Повышение. 6 апреля

«Буковина» – «Кудровка» – 1:0

Голы: Кольцов, 52

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Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Кудровка Виталий Кольцов
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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