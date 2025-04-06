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Первая лига
Буковина
06.04.2025 12:00 - : -
Кудровка
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Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 04:01 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:02
9
0

Буковина – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Поединок состоится 6 апреля в 12:00 по Киеву

06 апреля 2025, 04:01 | Обновлено 06 апреля 2025, 04:02
9
0
Буковина – Кудровка. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Буковина

В воскресенье, 6 апреля состоится матч первого тура чемпионской группы Первой лиги между «Буковиной» и «Кудровкой». Стартовый свисток в Черновцах прозвучит в 12:00 по киевскому времени.

Буковина

На этой неделе «Буковине» подчинилось действительно историческое достижение – одолев «Викторию» клуб смог выйти в полуфинал Кубка Украины. И хотя команде до сих пор не приходилось сыграть с коллективом из высшей лиги, это совсем не умаляет ее достижения. В финале «Буковину» уже ждет киевское «Динамо».

В группе повышения в классе «Буковина» занимает последнее, восьмое место с 20 очками в активе, однако шансы на выход в УПЛ остаются достаточно высокими.

Кудровка

Другой клуб грядущего противостояния также проводит уверенный сезон. Сейчас команда находится на 4 месте в чемпионской группе Первой лиги и имеет на своем счету 25 очков. Однако расстояние до 2 и 3 места составляет всего 3 балла, а у «Кудровки» еще есть матч в запасе.

Из украинского кубка коллектив вылетел в 1/16, потерпев разгромное поражение от «ЮКСА».

Личные матчи

Клубы играли между собой всего дважды в истории, оба раза в рамках Первой лиги в 2023 году. Тогда первый матч минимально удалось выиграть «Кудровке», а второй поединок завершился вничью 3:3.

Интересные факты

  • В последних официальных 14 матчах «Кудровка» одержала 9 побед, 3 ничьих, а также дважды проиграла.
  • «Буковина» имеет равное количество забитых и пропущенных голов в этом сезоне чемпионата – 11:11.
  • В первом круге чемпионата «Кудровка» имеет лучшую статистику выездных матчей – 19 очков в 8 играх.

Возможные стартовые составы

  • Буковина: Каневцев, Морговский – Безуглый – Бусько – Шинкаренко, Глущук, Кольцов – Тищенко, Плакса – Бойчук – Кожушко
  • Кудровка: Яшков, Мачелюк – Мамросенко – Сердюк – Гагун, Думанюк – Матвеев, Рогозинский – Сторчоус – Тепляков, Легостаев

Прогноз

Гости после уверенной первой половины сезона считаются однозначными фаворитами в матче. Однако никак нельзя недооценивать «Буковину», ведь в полуфинал кубка эта команда попала не случайно. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.84.

Прогноз Sport.ua
Буковина
6 апреля 2025 -
12:00
Кудровка
Тотал больше 2.0 1.84 Сделать ставку

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Кудровка Буковина Черновцы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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