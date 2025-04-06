Первая лига. Буковина – Кудровка и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

6 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

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Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 6 апреля 2025

Чемпионская группа

12:00. Буковина Черновцы – Кудровка

14:00. Металлист Харьков – Металлист 1925 Харьков

Группа выбывания

12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг

13:00. Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы

13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Буковина Черновцы – Кудровка

12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг

13:00. Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы

13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород

14:00. Металлист Харьков – Металлист 1925 Харьков