Первая лига. Буковина – Кудровка и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги
6 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.
Первая лига. 6 апреля 2025
Чемпионская группа
- 12:00. Буковина Черновцы – Кудровка
- 14:00. Металлист Харьков – Металлист 1925 Харьков
Группа выбывания
- 12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг
- 13:00. Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы
- 13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород
Турнирная таблица (чемпионская группа)
Турнирная таблица (группа выбывания)
12:00. Буковина Черновцы – Кудровка
12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг
13:00. Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы
13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород
14:00. Металлист Харьков – Металлист 1925 Харьков
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