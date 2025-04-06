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Первая лига
Буковина
06.04.2025 12:00 - : -
Кудровка
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Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:52
56
0

Первая лига. Буковина – Кудровка и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 апреля видеотрансляцию матчей Первой лиги

06 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 06 апреля 2025, 05:52
56
0
Первая лига. Буковина – Кудровка и другие матчи. Смотреть онлайн LIVE
ФК Буковина

6 апреля проходят матчи очередного тура весенней части Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды поделены на две группе – топ-8 сражаются за выход в УПЛ, остальные ведут борьбу за выживание.

Первая лига. 6 апреля 2025

Чемпионская группа

  • 12:00. Буковина Черновцы – Кудровка
  • 14:00. Металлист Харьков – Металлист 1925 Харьков

Группа выбывания

  • 12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг
  • 13:00. Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы
  • 13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород

Турнирная таблица (чемпионская группа)

Турнирная таблица (группа выбывания)

12:00. Буковина Черновцы – Кудровка

12:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Кремень Кременчуг

13:00. Подолье Хмельницкий – Виктория Сумы

13:30. Нива Тернополь – Диназ Вышгород

14:00. Металлист Харьков – Металлист 1925 Харьков

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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