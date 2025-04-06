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06 апреля 2025, 08:07 | Обновлено 06 апреля 2025, 08:08
179
0

Бывшая 9-я ракетка рассказала о чем говорят на турнирах Большого шлема

Андреа Петкович поведала о разговорах в раздевалке

06 апреля 2025, 08:07 | Обновлено 06 апреля 2025, 08:08
179
0
Бывшая 9-я ракетка рассказала о чем говорят на турнирах Большого шлема
sportal.bg. Андреа Петкович

Бывшая девятая ракетка мирового рейтинга WTA Андреа Петкович рассказала, о чем говорили теннисистки перед матчами Большого шлема.

«Когда я была несеяной на турнирах Grand Slam, а после жеребьевки сразу получала в соперники сеяную теннисистку, давайте предположим, что в первом раунде у вас будет Серена Вильямс или Каролин Возняцки, которая в то время была первой ракеткой.

В раздевалке всегда найдется человек, который спросит тебя, Андреа, против кого ты играешь? И тогда вы говорите: «Серена Уильямс». Затем этот человек говорит: «О, но лучше в первом раунде, чем в четвертьфинале».

Да, они на самом деле правы, потому что в четвертьфинале она, вероятно, будет играть намного лучше и агрессивнее, чем в первом раунде. Все топовые теннисистки начинают в полсилы и набирают обороты по ходу турнира.

Тогда вы все равно проигрываете 6:2, 6:2, но надежда умирает последней».

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Андреа Петкович Серена Уильямс Каролин Возняцки
Вячеслав Кулаковский Источник
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