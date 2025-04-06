Бывшая 9-я ракетка рассказала о чем говорят на турнирах Большого шлема
Андреа Петкович поведала о разговорах в раздевалке
Бывшая девятая ракетка мирового рейтинга WTA Андреа Петкович рассказала, о чем говорили теннисистки перед матчами Большого шлема.
«Когда я была несеяной на турнирах Grand Slam, а после жеребьевки сразу получала в соперники сеяную теннисистку, давайте предположим, что в первом раунде у вас будет Серена Вильямс или Каролин Возняцки, которая в то время была первой ракеткой.
В раздевалке всегда найдется человек, который спросит тебя, Андреа, против кого ты играешь? И тогда вы говорите: «Серена Уильямс». Затем этот человек говорит: «О, но лучше в первом раунде, чем в четвертьфинале».
Да, они на самом деле правы, потому что в четвертьфинале она, вероятно, будет играть намного лучше и агрессивнее, чем в первом раунде. Все топовые теннисистки начинают в полсилы и набирают обороты по ходу турнира.
Тогда вы все равно проигрываете 6:2, 6:2, но надежда умирает последней».
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