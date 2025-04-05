Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?

4 апреля Аль-Наср в Эр-Рияде переиграл Аль-Хиляль со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25.

Два гола в этом поединке оформил легендарный португальский форвард Криштиану Роналду. Теперь у КриРо 931 забитый мяч за карьеру. До заветной тысячи осталось 69 голов.

Роналду сделал 166-й дубль в карьере за 1272 матча. У его извечного соперника Лионеля Месси 163 дубля в 1090 поединках. Всего же у Лео 855 забитых мячей.

Следующие матчи Аль-Наср (Роналду) и Интер Майами (Месси)

12.04.2025. Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Наср – Аль-Рияд (21:00)

07.04.2025. MLS: Интер Майами – Торонто (02:00)

В конце марта появились слухи, что Роналду может объединиться с Месси в одной команде, перебравшись в Интер Майами ради клубного чемпионата мира 2025. Однако инсайдер Фабрицио Романо опроверг эту информацию.

Видеообзор матча Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3) с дублем Роналду

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Аль-Иттихад 25 19 4 2 59 - 24 61 2 Аль-Хиляль 26 18 3 5 73 - 31 57 3 Аль-Наср Эр-Рияд 26 16 6 4 56 - 28 54 4 Аль-Кадисия 25 16 3 6 37 - 21 51 5 Аль-Ахли Джидда 25 15 3 7 48 - 25 48 6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25 13 4 8 47 - 30 43 7 Аль-Таавун 26 10 7 9 29 - 24 37 8 Аль-Иттифак 25 10 5 10 32 - 36 35 9 Аль-Рияд 25 9 6 10 27 - 35 33 10 Аль-Холуд 26 9 4 13 34 - 49 31 11 Аль-Халидж 25 8 6 11 30 - 37 30 12 Дамак 25 7 6 12 30 - 41 27 13 Аль-Оруба 26 8 2 16 22 - 51 26 14 Аль-Фейха 25 5 10 10 18 - 32 25 15 Аль-Ахдуд 26 6 5 15 26 - 40 23 16 Аль-Фатех 25 6 4 15 27 - 49 22 17 Аль-Вахда Мекка 25 5 5 15 30 - 54 20 18 Аль-Раед 25 5 3 17 28 - 46 18 Полная таблица

Таблица MLS (Восточная конференция)