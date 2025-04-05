Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
4 апреля Криштиану дважды отличился в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3)
4 апреля Аль-Наср в Эр-Рияде переиграл Аль-Хиляль со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25.
Два гола в этом поединке оформил легендарный португальский форвард Криштиану Роналду. Теперь у КриРо 931 забитый мяч за карьеру. До заветной тысячи осталось 69 голов.
Роналду сделал 166-й дубль в карьере за 1272 матча. У его извечного соперника Лионеля Месси 163 дубля в 1090 поединках. Всего же у Лео 855 забитых мячей.
Следующие матчи Аль-Наср (Роналду) и Интер Майами (Месси)
- 12.04.2025. Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Наср – Аль-Рияд (21:00)
- 07.04.2025. MLS: Интер Майами – Торонто (02:00)
В конце марта появились слухи, что Роналду может объединиться с Месси в одной команде, перебравшись в Интер Майами ради клубного чемпионата мира 2025. Однако инсайдер Фабрицио Романо опроверг эту информацию.
Видеообзор матча Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3) с дублем Роналду
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Иттихад
|25
|19
|4
|2
|59 - 24
|61
|2
|Аль-Хиляль
|26
|18
|3
|5
|73 - 31
|57
|3
|Аль-Наср Эр-Рияд
|26
|16
|6
|4
|56 - 28
|54
|4
|Аль-Кадисия
|25
|16
|3
|6
|37 - 21
|51
|5
|Аль-Ахли Джидда
|25
|15
|3
|7
|48 - 25
|48
|6
|Аль-Шабаб Эр-Рияд
|25
|13
|4
|8
|47 - 30
|43
|7
|Аль-Таавун
|26
|10
|7
|9
|29 - 24
|37
|8
|Аль-Иттифак
|25
|10
|5
|10
|32 - 36
|35
|9
|Аль-Рияд
|25
|9
|6
|10
|27 - 35
|33
|10
|Аль-Холуд
|26
|9
|4
|13
|34 - 49
|31
|11
|Аль-Халидж
|25
|8
|6
|11
|30 - 37
|30
|12
|Дамак
|25
|7
|6
|12
|30 - 41
|27
|13
|Аль-Оруба
|26
|8
|2
|16
|22 - 51
|26
|14
|Аль-Фейха
|25
|5
|10
|10
|18 - 32
|25
|15
|Аль-Ахдуд
|26
|6
|5
|15
|26 - 40
|23
|16
|Аль-Фатех
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|17
|Аль-Вахда Мекка
|25
|5
|5
|15
|30 - 54
|20
|18
|Аль-Раед
|25
|5
|3
|17
|28 - 46
|18
Таблица MLS (Восточная конференция)
|Восточная конференция
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Интер Майами
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2
|Филадельфия Юнион
|6
|4
|0
|2
|13 - 8
|12
|3
|Коламбус Крю
|6
|3
|3
|0
|8 - 4
|12
|4
|Чикаго Файр
|6
|3
|2
|1
|13 - 10
|11
|5
|Шарлотт
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|6
|Нэшвилл
|6
|3
|1
|2
|9 - 5
|10
|7
|Орландо Сити
|6
|3
|1
|2
|15 - 12
|10
|8
|Цинциннати
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|9
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10
|Нью-Йорк Сити
|6
|2
|2
|2
|9 - 9
|8
|11
|Атланта Юнайтед
|6
|2
|2
|2
|10 - 11
|8
|12
|ДС Юнайтед
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|13
|Нью-Инглэнд Революшн
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|14
|Торонто
|6
|0
|2
|4
|6 - 12
|2
|15
|Монреаль Импакт
|6
|0
|2
|4
|3 - 10
|2
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Поединок состоится 5 апреля в 19:00 по Киеву
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