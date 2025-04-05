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  4. Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
Саудовская Аравия
05 апреля 2025, 15:11 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:48
535
0

Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?

4 апреля Криштиану дважды отличился в матче Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3)

05 апреля 2025, 15:11 | Обновлено 05 апреля 2025, 15:48
535
0
Роналду оформил 166-й дубль в карьере. Сколько у Месси?
GOAL. Криштиану Роналду и Лионель Месси

4 апреля Аль-Наср в Эр-Рияде переиграл Аль-Хиляль со счетом 3:1 в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии 2024/25.

Два гола в этом поединке оформил легендарный португальский форвард Криштиану Роналду. Теперь у КриРо 931 забитый мяч за карьеру. До заветной тысячи осталось 69 голов.

Роналду сделал 166-й дубль в карьере за 1272 матча. У его извечного соперника Лионеля Месси 163 дубля в 1090 поединках. Всего же у Лео 855 забитых мячей.

Следующие матчи Аль-Наср (Роналду) и Интер Майами (Месси)

  • 12.04.2025. Чемпионат Саудовской Аравии: Аль-Наср – Аль-Рияд (21:00)
  • 07.04.2025. MLS: Интер Майами – Торонто (02:00)

В конце марта появились слухи, что Роналду может объединиться с Месси в одной команде, перебравшись в Интер Майами ради клубного чемпионата мира 2025. Однако инсайдер Фабрицио Романо опроверг эту информацию.

Видеообзор матча Аль-Хиляль – Аль-Наср (1:3) с дублем Роналду

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Иттихад 25 19 4 2 59 - 24 61
2 Аль-Хиляль 26 18 3 5 73 - 31 57
3 Аль-Наср Эр-Рияд 26 16 6 4 56 - 28 54
4 Аль-Кадисия 25 16 3 6 37 - 21 51
5 Аль-Ахли Джидда 25 15 3 7 48 - 25 48
6 Аль-Шабаб Эр-Рияд 25 13 4 8 47 - 30 43
7 Аль-Таавун 26 10 7 9 29 - 24 37
8 Аль-Иттифак 25 10 5 10 32 - 36 35
9 Аль-Рияд 25 9 6 10 27 - 35 33
10 Аль-Холуд 26 9 4 13 34 - 49 31
11 Аль-Халидж 25 8 6 11 30 - 37 30
12 Дамак 25 7 6 12 30 - 41 27
13 Аль-Оруба 26 8 2 16 22 - 51 26
14 Аль-Фейха 25 5 10 10 18 - 32 25
15 Аль-Ахдуд 26 6 5 15 26 - 40 23
16 Аль-Фатех 25 6 4 15 27 - 49 22
17 Аль-Вахда Мекка 25 5 5 15 30 - 54 20
18 Аль-Раед 25 5 3 17 28 - 46 18
Полная таблица

Таблица MLS (Восточная конференция)

Восточная конференция Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Интер Майами 5 4 1 0 11 - 5 13
2 Филадельфия Юнион 6 4 0 2 13 - 8 12
3 Коламбус Крю 6 3 3 0 8 - 4 12
4 Чикаго Файр 6 3 2 1 13 - 10 11
5 Шарлотт 6 3 1 2 10 - 6 10
6 Нэшвилл 6 3 1 2 9 - 5 10
7 Орландо Сити 6 3 1 2 15 - 12 10
8 Цинциннати 6 3 1 2 8 - 9 10
9 Нью-Йорк Ред Буллз 6 2 2 2 7 - 6 8
10 Нью-Йорк Сити 6 2 2 2 9 - 9 8
11 Атланта Юнайтед 6 2 2 2 10 - 11 8
12 ДС Юнайтед 6 1 3 2 8 - 11 6
13 Нью-Инглэнд Революшн 5 1 1 3 3 - 6 4
14 Торонто 6 0 2 4 6 - 12 2
15 Монреаль Импакт 6 0 2 4 3 - 10 2
Полная таблица

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Криштиану Роналду Лионель Месси Аль-Наср Эр-Рияд статистика Интер Майами
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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