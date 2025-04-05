РОНАЛДУ: «Я усердно работаю. Мы боремся и за победу в чемпионате»

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду отреагировал на победу своей команды над «Аль-Хилялем», где сам португалец отличился дублем.

«Я усердно работаю и рад помочь команде. Мы боремся и за победу в чемпионате, и в Лиге чемпионов», – сказал Роналду.

«Аль-Наср» занимает 3-е место в турнирной таблице аравийского чемпионата. Отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 7 очков.

Ранее сообщалось, что на нашем сайте доступен видеообзор матча Аль-Хиляль – Аль-Наср, где Роналду оформил дубль.