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Премьер-лига
Ворскла
05.04.2025 13:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 05:53 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:06
18
0

Ворскла – Заря. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

05 апреля 2025, 05:53 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:06
18
0
Ворскла – Заря. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 5-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.

Свои предыдущие матчи в чемпионате обе команды проиграли. «Заря» так и вовсе получила разгром от «Колоса» при этом (0:3). А тем временем «Ворскла» уже очень близко подошла к зоне вылета, и если продолжит в таком темпе, то пять очков преимущества над «Ингульцом» – не так уж и много. Впрочем, и до относительно безопасных позиций приблизительно такое отставание у полтавчан, тогда как еврокубки все дальше отдаляются от команды Младена Бартуловича.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
5 апреля 2025 -
13:00
Заря
Победа Зари 3.35 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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