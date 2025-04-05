Ворскла – Заря. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги
В субботу, 5-го апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Матч пройдет в Полтаве, на поле стадиона «Ворскла» им. А. Бутовского, начало в 13:00.
Свои предыдущие матчи в чемпионате обе команды проиграли. «Заря» так и вовсе получила разгром от «Колоса» при этом (0:3). А тем временем «Ворскла» уже очень близко подошла к зоне вылета, и если продолжит в таком темпе, то пять очков преимущества над «Ингульцом» – не так уж и много. Впрочем, и до относительно безопасных позиций приблизительно такое отставание у полтавчан, тогда как еврокубки все дальше отдаляются от команды Младена Бартуловича.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Заря», за которой можно следить в украинской версии сайта.
13:00
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