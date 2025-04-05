Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Премьер-лига
Ворскла
05.04.2025 13:00 - : -
Заря
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
05 апреля 2025, 06:24 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:25
41
0

Ворскла – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Одни соревнуются за сохранение прописки в УПЛ, у других таких проблем нет

05 апреля 2025, 06:24 | Обновлено 05 апреля 2025, 06:25
41
0
Ворскла – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В субботу, 5 апреля, состоится матч 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла», начало – в 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Ворскла

«Ворскла» явно провалила осеннюю часть чемпионата под руководством Сергея Долганского. Болельщики, привыкшие, что их команда стабильно борется за еврокубки (пусть и в этих еврокубках выступает не слишком хорошо, но это уже другой разговор), теперь вынуждены наблюдать, как «Ворскла» борется за то, чтобы избежать вылета из УПЛ. Команда периодически попадает в зону переходных матчей, откуда ее пытается поднять новый-старый тренер Юрий Максимов.

После возобновления чемпионата «Ворскла» сумела отобрать очки у киевского «Динамо» и львовских «Карпат». Также был повержен львовский «Рух». Однако старт весенней части ознаменовался поражением от аутсайдера «Оболони», а в 22 туре полтавская команда уступила «Кривбассу». Такие результаты привели к вышеупомянутой зоне переходных матчей, правда, к 11 месту одно очко расстояния.

Возможно, такие результаты связаны с финансированием команды. Об этом прямо сказал Юрий Максимов: «Главное – верить, что будет финансирование. Мы много всего наслушались, пока не знаем, что нас ждет. Нужно дотянуть до лета, а там посмотрим.

Если для команды сейчас главное – додержаться до лета, то не удивительно, если и правда «Ворскла» по итогам сезона будет соревноваться за сохранение прописки.

Заря

Луганская команда тоже весной успела сыграть с «Рухом», «Оболонью» и «Динамо». «Рух» тоже победили, с «Динамо» тоже сыграли вничью, а вот «пивоваров» удалось одолеть. Также в пассиве есть поражение от «Александрии» и особенно болезненные 0:3 от кризисного, казалось бы, «Колоса». Такие результаты держат клуб в середине таблицы, без претензий на еврокубки, но и без угрозы вылета.

Не поможет команде в игре против «Ворсклы» Тронтель, получивший удаление в игре против «Колоса», после чего и начался тот разгром.

Тренер команды Младен Бартулович заявил, что команда не походила на себя, но пока нельзя сказать, что в «Заре» есть некий ярко выраженный стиль. Команда находится в процессе построения, поэтому периодически случаются и провалы, но иногда бывают и триумфы, как, например, та же ничья с «Динамо".

История встреч

Всего между собой команды сыграли 37 матчей. 10 раз побеждала «Ворскла», 15 раз сильнее была «Заря» и 12 игр закончились вничью. Разница мячей – 38:46.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Павлюк, Хрыпчук, Пердута – Челядин, Малыш – Авдили, Салабай, Кане – Ндукве

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо – Яцик, Попара – Василец, Мичин, Слесар – Будкивский

Прогноз на противостояние

У обеих команд явно не идеальная оборона, поэтому спрогнозируем, что обе отметятся в воротах оппонентов.

Прогноз Sport.ua
Ворскла
5 апреля 2025 -
13:00
Заря
Обе забьют 2.11 Сделать ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
Черноморец – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Кто обслужит поединки Шахтера и Динамо. Назначения судей на 23-й тур УПЛ
Ворскла – Заря. Текстовая трансляция матча
Ворскла Полтава Заря Луганск Ворскла - Заря Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Футбол | 05 апреля 2025, 04:24 0
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала
Модрич рассказал Анчелотти, какого вратаря надо ставить в старт Реала

Лука похвалил Франа Гарсию

БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
Футбол | 04 апреля 2025, 15:36 2
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»
БУЩАН: «Слова Шовковского? Мне неприятно. Я ведь не на Марс поехал»

Украинский вратарь «Аль-Шабаба» не понимает заявление главного тренера «Динамо»

«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Футбол | 04.04.2025, 10:11
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
«Все понятно». Милевский отреагировал на жребий полуфиналов Кубка Украины
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеры. Сколько промахов у Роналду?
Футбол | 05.04.2025, 02:31
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеры. Сколько промахов у Роналду?
Месси промахнулся с пенальти 31 раз за карьеры. Сколько промахов у Роналду?
БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
Футбол | 04.04.2025, 10:30
БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
БУЩАН: «Мечтал поиграть в нормальной лиге. Был готов рубиться с Суркисом»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
Известно, сколько денег заработает Джошуа за бой с Джейком Полом
04.04.2025, 04:06 3
Бокс
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
03.04.2025, 00:15
Бокс
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
Анчелотти определился с голкипером, который сыграет в финале Кубка Испании
03.04.2025, 11:47 14
Футбол
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
04.04.2025, 01:56 1
Футбол
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
03.04.2025, 20:04 1
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем