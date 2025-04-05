В субботу, 5 апреля, состоится матч 23 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и луганская «Заря». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла», начало – в 13:00.

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Ворскла

«Ворскла» явно провалила осеннюю часть чемпионата под руководством Сергея Долганского. Болельщики, привыкшие, что их команда стабильно борется за еврокубки (пусть и в этих еврокубках выступает не слишком хорошо, но это уже другой разговор), теперь вынуждены наблюдать, как «Ворскла» борется за то, чтобы избежать вылета из УПЛ. Команда периодически попадает в зону переходных матчей, откуда ее пытается поднять новый-старый тренер Юрий Максимов.

После возобновления чемпионата «Ворскла» сумела отобрать очки у киевского «Динамо» и львовских «Карпат». Также был повержен львовский «Рух». Однако старт весенней части ознаменовался поражением от аутсайдера «Оболони», а в 22 туре полтавская команда уступила «Кривбассу». Такие результаты привели к вышеупомянутой зоне переходных матчей, правда, к 11 месту одно очко расстояния.

Возможно, такие результаты связаны с финансированием команды. Об этом прямо сказал Юрий Максимов: «Главное – верить, что будет финансирование. Мы много всего наслушались, пока не знаем, что нас ждет. Нужно дотянуть до лета, а там посмотрим.

Если для команды сейчас главное – додержаться до лета, то не удивительно, если и правда «Ворскла» по итогам сезона будет соревноваться за сохранение прописки.

Заря

Луганская команда тоже весной успела сыграть с «Рухом», «Оболонью» и «Динамо». «Рух» тоже победили, с «Динамо» тоже сыграли вничью, а вот «пивоваров» удалось одолеть. Также в пассиве есть поражение от «Александрии» и особенно болезненные 0:3 от кризисного, казалось бы, «Колоса». Такие результаты держат клуб в середине таблицы, без претензий на еврокубки, но и без угрозы вылета.

Не поможет команде в игре против «Ворсклы» Тронтель, получивший удаление в игре против «Колоса», после чего и начался тот разгром.

Тренер команды Младен Бартулович заявил, что команда не походила на себя, но пока нельзя сказать, что в «Заре» есть некий ярко выраженный стиль. Команда находится в процессе построения, поэтому периодически случаются и провалы, но иногда бывают и триумфы, как, например, та же ничья с «Динамо".

История встреч

Всего между собой команды сыграли 37 матчей. 10 раз побеждала «Ворскла», 15 раз сильнее была «Заря» и 12 игр закончились вничью. Разница мячей – 38:46.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко – Крупский, Павлюк, Хрыпчук, Пердута – Челядин, Малыш – Авдили, Салабай, Кане – Ндукве

«Заря»: Сапутин – Вантух, Джордан, Башич, Жуниньо – Яцик, Попара – Василец, Мичин, Слесар – Будкивский

Прогноз на противостояние

У обеих команд явно не идеальная оборона, поэтому спрогнозируем, что обе отметятся в воротах оппонентов.

Прогноз Sport.ua Ворскла Заря Обе забьют 2.11 Сделать ставку

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