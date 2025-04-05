Ворскла – Заря – 1:2. Дожали в большинстве. Видео голов и обзор матча

В субботу, 5 апреля, прошел матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Ворскла» и «Заря».

Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.

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Обслуживал матч арбитр Евгений Цыбулько из Черкасс.

Луганчане лишь на 90+4 минуте сумели вырвать победу, играя половину второго тайма в большинстве. Победный гол забил сербский хавбек Петар Мичин. До этого за «Зарю» забил Филипп Будковский, а за «Ворсклу» - Навин Малыш. На 57-й минуте полтавчане остались в меньшинстве из-за удаления Скляра.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 5 апреля

Ворскла – Заря – 1:2 (обновляется)

Гол: Малиш, 70 – Будковский, 51, Мичин, 90+4

Удаление: Скляр, 57

ГОЛ, 0:1! Будковский, 51 мин.

ГОЛ, 1:1! Малиш, 70 мин.

ГОЛ, 1:2! Мичин, 90+4 мин.