Ворскла – Заря – 1:2. Дожали в большинстве. Видео голов и обзор матча
5 апреля пройшов матч 23-го тура УПЛ
В субботу, 5 апреля, прошел матч 23-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Ворскла» и «Заря».
Команды встретились на стадионе «Ворскла» в Полтаве.
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Обслуживал матч арбитр Евгений Цыбулько из Черкасс.
Луганчане лишь на 90+4 минуте сумели вырвать победу, играя половину второго тайма в большинстве. Победный гол забил сербский хавбек Петар Мичин. До этого за «Зарю» забил Филипп Будковский, а за «Ворсклу» - Навин Малыш. На 57-й минуте полтавчане остались в меньшинстве из-за удаления Скляра.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур, 5 апреля
Ворскла – Заря – 1:2 (обновляется)
Гол: Малиш, 70 – Будковский, 51, Мичин, 90+4
Удаление: Скляр, 57
ГОЛ, 0:1! Будковский, 51 мин.
ГОЛ, 1:1! Малиш, 70 мин.
ГОЛ, 1:2! Мичин, 90+4 мин.
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