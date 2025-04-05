Таблицы женской Лиги наций. Украина с тремя победами стала лидером группы

4 апреля в 19:00 женская сборная Украины провела поединок Лиги наций против команды Чехии.

Игра команды Владимира Пятенко прошла в польском городе Польковице на городском стадионе.

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Украина одержала третью победу подряд в группе B4 женской Лиги наций. Сине-желтые выиграли матч против Чехии (1:0).

Победный гол в матче на 57-й минуте забила Ольга Овдийчук с передачи Николь Козловой.

Украина набрала 9 очков и стала лидером группы, у Чехии 6 пунктов. Еще один матч с Чехией сине-желтая команда проведет 8 апреля на выезде.

Лига наций по футболу среди женщин

Группа В4. 3-й тур, 4 апреля

Украина – Чехия – 1:0

Гол: Овдийчук, 57

Албания – Хорватия – 4:0

Голы: Бериша, 14, Хила, 24, Доци, 72, Хамоникай, 90+1

Турнирная таблица

Календарь матчей в группе В4

21.02. Албания – Украина – 1:2

– 1:2 21.02. Хорватия – Чехия – 0:4

– 0:4 25.02. Украина – Хорватия – 2:1

– Хорватия – 2:1 25.02. Чехия – Албания – 5:1

– Албания – 5:1 04.04. Украина – Чехия – 1:0

– Чехия – 1:0 04.04. Албания – Хорватия – 4:0

– Хорватия – 4:0 08.04. Чехия – Украина

08.04. Хорватия – Албания

30.05. Украина – Албания

30.05. Чехия – Хорватия

03.06. Хорватия – Украина

03.06. Албания – Чехия

Результаты матчей 3-го тура

Лига A. Турнирная таблица

Лига B. Турнирная таблица

Лига C. Турнирная таблица

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