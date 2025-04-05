Таблицы женской Лиги наций. Украина с тремя победами стала лидером группы
Сине-желтая команда с минимальным перевесом переиграла команду Чехии
4 апреля в 19:00 женская сборная Украины провела поединок Лиги наций против команды Чехии.
Игра команды Владимира Пятенко прошла в польском городе Польковице на городском стадионе.
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Украина одержала третью победу подряд в группе B4 женской Лиги наций. Сине-желтые выиграли матч против Чехии (1:0).
Победный гол в матче на 57-й минуте забила Ольга Овдийчук с передачи Николь Козловой.
Украина набрала 9 очков и стала лидером группы, у Чехии 6 пунктов. Еще один матч с Чехией сине-желтая команда проведет 8 апреля на выезде.
Лига наций по футболу среди женщин
Группа В4. 3-й тур, 4 апреля
Украина – Чехия – 1:0
Гол: Овдийчук, 57
Албания – Хорватия – 4:0
Голы: Бериша, 14, Хила, 24, Доци, 72, Хамоникай, 90+1
Турнирная таблица
Календарь матчей в группе В4
- 21.02. Албания – Украина – 1:2
- 21.02. Хорватия – Чехия – 0:4
- 25.02. Украина – Хорватия – 2:1
- 25.02. Чехия – Албания – 5:1
- 04.04. Украина – Чехия – 1:0
- 04.04. Албания – Хорватия – 4:0
- 08.04. Чехия – Украина
- 08.04. Хорватия – Албания
- 30.05. Украина – Албания
- 30.05. Чехия – Хорватия
- 03.06. Хорватия – Украина
- 03.06. Албания – Чехия
Результаты матчей 3-го тура
Лига A. Турнирная таблица
Лига B. Турнирная таблица
Лига C. Турнирная таблица
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