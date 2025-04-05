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Лига наций
05 апреля 2025, 03:29 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:41
17
0

Таблицы женской Лиги наций. Украина с тремя победами стала лидером группы

Сине-желтая команда с минимальным перевесом переиграла команду Чехии

05 апреля 2025, 03:29 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:41
17
0
Таблицы женской Лиги наций. Украина с тремя победами стала лидером группы
УАФ

4 апреля в 19:00 женская сборная Украины провела поединок Лиги наций против команды Чехии.

Игра команды Владимира Пятенко прошла в польском городе Польковице на городском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украина одержала третью победу подряд в группе B4 женской Лиги наций. Сине-желтые выиграли матч против Чехии (1:0).

Победный гол в матче на 57-й минуте забила Ольга Овдийчук с передачи Николь Козловой.

Украина набрала 9 очков и стала лидером группы, у Чехии 6 пунктов. Еще один матч с Чехией сине-желтая команда проведет 8 апреля на выезде.

Лига наций по футболу среди женщин

Группа В4. 3-й тур, 4 апреля

Украина – Чехия – 1:0

Гол: Овдийчук, 57

Албания – Хорватия – 4:0

Голы: Бериша, 14, Хила, 24, Доци, 72, Хамоникай, 90+1

Турнирная таблица

Календарь матчей в группе В4

  • 21.02. Албания – Украина – 1:2
  • 21.02. Хорватия – Чехия – 0:4
  • 25.02. Украина – Хорватия – 2:1
  • 25.02. Чехия – Албания – 5:1
  • 04.04. Украина – Чехия – 1:0
  • 04.04. Албания – Хорватия – 4:0
  • 08.04. Чехия – Украина
  • 08.04. Хорватия – Албания
  • 30.05. Украина – Албания
  • 30.05. Чехия – Хорватия
  • 03.06. Хорватия – Украина
  • 03.06. Албания – Чехия

Результаты матчей 3-го тура

Лига A. Турнирная таблица

Лига B. Турнирная таблица

Лига C. Турнирная таблица

Инфографика

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женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко Ольга Овдийчук Украина - Чехия женская сборная Чехии по футболу Лига наций по футболу среди женщин Николь Козлова статистические расклады выбор редакции
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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