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  4. ФОТО. Третья победа. Сборная Украины переиграла Чехию в женской Лиге наций
Лига наций
05 апреля 2025, 03:05 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:23
43
0

ФОТО. Третья победа. Сборная Украины переиграла Чехию в женской Лиге наций

Единственный в матче гол забила Ольга Овдийчук

05 апреля 2025, 03:05 | Обновлено 05 апреля 2025, 03:23
43
0
ФОТО. Третья победа. Сборная Украины переиграла Чехию в женской Лиге наций
УАФ

Женская сборная Украины 4 апреля номинально домашним матчем против Чехии продолжила борьбу в розыгрыше Лиги наций 2025 года.

Украинская команда начала турнир с двух побед – над Албанией (2:1) и Хорватией (2:1). Теперь подопечные Владимира Пятенко проводят сразу два поединка против Чехии. Первый из них, номинально домашний для сине-желтых, прошел в польских Польковице на Городском стадионе.

Начало встречи команды провели на равных, позже обменялись ударами в створ от Басанской и Бартоновой. Затем можно вспомнить неточный удар Калининой, а также удар головой от Козловой над перекладиной. Вскоре чешки едва не протолкнули мяч в ворота Самсон после углового, на что украинки ответили неплохой атакой с неудачным замыканием прострела от Овдийчук.

В начале второго тайма Калинина не сумела переиграть вратаря с хорошей позиции. Уже через мгновение Самсон выручила команду после выхода Крeйчиржиковой один на один. После этого чешки провели ещё несколько неприятных атак. Однако на 57-й минуте украинская команда открыла счёт – Овдийчук перехватила мяч и отдала вперёд на Козлову, передачу которой затем сама же замкнула.

Заключительная треть матча проходила в напряжённой борьбе. Обе команды имели моменты, а на 81-й минуте Котрчова едва не сравняла счёт, пробив рядом со штангой. В итоге украинки удержали победный результат – 1:0, оформив третью победу в трёх матчах.

Следующий матч в Лиге наций женская сборная Украины снова проведёт против команды Чехии. Гостевая для сине-жёлтых встреча состоится 8 апреля в 18:30 по киевскому времени в чешском городке Усти-над-Лабем на Городском стадионе.

Женская Лига наций 2025

Группа B4. 3-й тур, 4 апреля. Польковице (Польша). Городской стадион

Украина – Чехия – 1:0 (0:0)

Гол: Овдийчук, 57.

Украина: Самсон, Корсун, Котик, Апанащенко (к), Басанская, Андрухив (Гирин, 69), Петрик, Семкив, Овдийчук (Глущенко, 89), Калинина (Кравчук, 76), Козлова (Панцулая, 79).

Главный тренер: Владимир Пятенко.

Чехия: Вотикова, Бартонова, Бендова, Зоннтагова, Печкова (Ружичкова, 46), Дубцова (Котрчова, 68), Цагинова (к), Светкова, Крeйчиржикова (Черна, 68), Сташкова, Хырова (Полашкова, 83).

Главный тренер: Йитка Климкова.

Арбитр: Айнарa Асеведо (Испания)

Предупреждения: Семкив, 63 – Зоннтагова, 17, Ружичкова, 59.

Албания – Хорватия – 4:0

Турнирная таблица

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Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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