«Сохраните его для Арсенала». Реакция болельщиков на травму Лунина

Мадридский «Реал» столкнулся с кадровой проблемой на вратарской позиции. Вслед за Тибо Куртуа травму получил и Андрей Лунин.

Украинский голкипер во время полуфинала Кубка Испании против «Реал Сосьедад» (4:4) получил небольшое повреждение камбаловидной мышцы. Восстановление от такой травмы может занять от 4 до 6 недель.

В субботу, 5 апреля, «Реал» в матче 30-го тура Ла Лиги сыграет с «Валенсией». Скорее всего Карло Анчелотти доверит место в стартовом составе 19-летнему голкиперу Франу Гонсалесу.

Но есть вариант, что Лунин сможет сыграть. Голкипер рассматривает вариант с инъекцией, которая позволит ему провести поединок против «Валенсии», но потенциально может ухудшить ситуацию с повреждением. Окончательное решение клуб и игрок примут после тренировки 4 апреля.

8 апреля «Реал» проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». И вопрос с голкипером может встать очень остро.

KroosRM: Сомневаюсь. Против «Валенсии» будет играть либо Гонсалес, либо Местре. Сохраните Лунина для «Арсенала». «Валенсия» все еще борется за выживание, отставая от вылета всего на 4 очка. Нам нужно сыграть лучшую линию защиты и обороняться, но мы можем пройти дальше и сохранить Лунина для «Арсенала».

Олександр: Чтобы усугубить травму еще больше (пусть с юниорки сыграет против Валенсии).

Kaza Lala: Может Куртуа сделают инъекцию?

Даня: Плавят Андрюху, все очевидно.

Olha Tiutiunnik: Чего он должен играть на обезболивающих? У них есть третий вратарь!

ivankondrat96: Играть на уколах такой себе вариант. Можно только усложнить ситуацию. Зачем геройствовать?

Oeth: В раздаче передач Лунин сейчас намного лучше, чем Куртуа.