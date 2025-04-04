«Сохраните его для Арсенала». Реакция болельщиков на травму Лунина
Украинский голкипер «Реала» получил повреждение камбаловидной мышцы
Мадридский «Реал» столкнулся с кадровой проблемой на вратарской позиции. Вслед за Тибо Куртуа травму получил и Андрей Лунин.
Украинский голкипер во время полуфинала Кубка Испании против «Реал Сосьедад» (4:4) получил небольшое повреждение камбаловидной мышцы. Восстановление от такой травмы может занять от 4 до 6 недель.
В субботу, 5 апреля, «Реал» в матче 30-го тура Ла Лиги сыграет с «Валенсией». Скорее всего Карло Анчелотти доверит место в стартовом составе 19-летнему голкиперу Франу Гонсалесу.
Но есть вариант, что Лунин сможет сыграть. Голкипер рассматривает вариант с инъекцией, которая позволит ему провести поединок против «Валенсии», но потенциально может ухудшить ситуацию с повреждением. Окончательное решение клуб и игрок примут после тренировки 4 апреля.
8 апреля «Реал» проведет матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Арсенала». И вопрос с голкипером может встать очень остро.
KroosRM: Сомневаюсь. Против «Валенсии» будет играть либо Гонсалес, либо Местре. Сохраните Лунина для «Арсенала». «Валенсия» все еще борется за выживание, отставая от вылета всего на 4 очка. Нам нужно сыграть лучшую линию защиты и обороняться, но мы можем пройти дальше и сохранить Лунина для «Арсенала».
Олександр: Чтобы усугубить травму еще больше (пусть с юниорки сыграет против Валенсии).
Kaza Lala: Может Куртуа сделают инъекцию?
Даня: Плавят Андрюху, все очевидно.
Olha Tiutiunnik: Чего он должен играть на обезболивающих? У них есть третий вратарь!
ivankondrat96: Играть на уколах такой себе вариант. Можно только усложнить ситуацию. Зачем геройствовать?
Oeth: В раздаче передач Лунин сейчас намного лучше, чем Куртуа.
🚨🚨Andriy Lunin pourrait être absent 4 SEMAINES.— Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) April 4, 2025
▫️Il a subi une déchirure du soléaire à la 50e minute contre la Real Sociedad.
▫️Le club envisage l'option de injection pour qu'il puisse jouer contre Valence.
(@elchiringuitotv🥈) pic.twitter.com/aqqaVRfiny
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