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ATP
30 марта 2025, 22:15 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:39
324
0

Марин Чилич впервые с 2007 года завоевал трофей серии челленджер

Хорват взял титул на кортах Жироны

30 марта 2025, 22:15 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:39
324
0
Марин Чилич впервые с 2007 года завоевал трофей серии челленджер
Instagram. Марин Чилич

36-летний теннисист из Хорватии Марин Чилич (ATP 143) завоевал свой третий в карьере и первый с 2007 года титул на челленджере в Жироне, Испания.

В финале хорват переиграл в двух сетах молодого датчанина Элмера Меллера (ATP 156) за 1 час и 44 минуты.

Челленджер, Жирона (Испания). Грунт. Финал

Марин Чилич (Хорватия) – Элмер Меллер (Дания) – 6:3, 6:4

Почти 18-летний перерыв хорватского теннисиста между титулами серии челленджер является самым длинным в истории тенниса. На кортах Жироны Марин превзошел предыдущий рекорд Энди Маррея – 17 лет и 8 месяцев. Чилич также стал вторым самым возрастным хорватом, выигравшим титул в челленджере, после Иво Карловича (39 лет, 2018 год, челленджер, Калгари).

Ровно год назад – в 2024 году бывший третий номер мирового тенниса занимал 1056 место в рейтинге ATP, а в 2014 он стал победителем Открытого чемпионата США. Тогда Марин уверенно переиграл в полуфинале турнира швейцарца Роджера Федерера, а в финале – японца Кея Нисикори. Обоих с одинаковым счетом 3:0 по сетам.

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Марин Чилич
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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