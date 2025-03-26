Легендарная победительница 39 турниров Большого шлема стала студенткой

Американская легенда большого тенниса Билли Джин Кинг неожиданно решила снова приобщиться к студенческой жизни, вернулась в Калифорнийский государственный университет в Лос-Анджелесе и намерена закончить его в 2026 году.

81-летняя победительница 39 турниров Большого шлема (12 – в одиночном разряде, 16 – в парном и 11 – в миксте) прервала учебу еще в 1964 году, сделав акцент на теннисной карьере. Спустя более 60 лет она вдруг почувствовала в себе силы и желание вновь стать студенткой и возобновить обучение.

«Я так и не окончила колледж, – написала Билли Джин в X (ранее Twitter). – Это всегда меня беспокоило. Но теперь все изменится».

«Я тогда изучала историю, и сейчас снова выбрала эту специальность», – призналась легенда.

Поклонники с юмором прокомментировали новость: «Пионер женского тенниса изучает историю – хотя сама уже стала ее частью». А кто-то иронично написал: «Наверное, вам дадут дополнительные баллы за то, что ваша биография входит в учебник!»