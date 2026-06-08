Ролан Гаррос08 июня 2026, 21:31 | Обновлено 08 июня 2026, 22:00
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Легендарная теннисистка: «Это победа для всех, кто живет с этой болезнью»
Билли Джин Кинг прокомментировала триумф Александра Зверева на Ролан Гаррос
08 июня 2026, 21:31 | Обновлено 08 июня 2026, 22:00
764
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Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг прокомментировала победу немца Александра Зверева (АТР 3) в финальном матче Ролан Гаррос 2026 года против итальянца Флавио Коболли (АТР 14) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1:
«Поздравляем Александра Зверева с его первым титулом победителя турнира Grand Slam в одиночном разряде!
Он также стал первым мужчиной с сахарным диабетом 1 типа, выигравшим турнир серии Grand Slam. Какая победа для всех, кто живет с этой болезнью».
Ролан Гаррос стал для Александра Зверева первым выигранным турниром серии Grand Slam.
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Комментарии 1
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І тут все зрозуміло, легально має дозвіл вживати допінг, тобто ліки.
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