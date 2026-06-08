Легендарная теннисистка: «Это победа для всех, кто живет с этой болезнью»

Легендарная теннисистка Билли Джин Кинг прокомментировала победу немца Александра Зверева (АТР 3) в финальном матче Ролан Гаррос 2026 года против итальянца Флавио Коболли (АТР 14) – 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5:7), 6:1:

«Поздравляем Александра Зверева с его первым титулом победителя турнира Grand Slam в одиночном разряде!

Он также стал первым мужчиной с сахарным диабетом 1 типа, выигравшим турнир серии Grand Slam. Какая победа для всех, кто живет с этой болезнью».

Ролан Гаррос стал для Александра Зверева первым выигранным турниром серии Grand Slam.