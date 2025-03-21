21 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки – на поле встретились сборные Парагвая и Чили. Хозяева одолели соперника со счетом 1:0.

В первом тайме зрители голов не увидели, а во второй половине встречи единственный мяч забил Альдерете. Защитник «Хетафе» отметился результативным ударом на 60-й минуте.

Парагвай набрал 20 баллов и занимает четвертое место. В активе Чили – девять очков, команда разместилась на десятой позиции и замыкает турнирную таблицу.

Квалификация ЧМ-2026, 13-й тур. 21 марта

Парагвай – Чили – 1:0

Гол: Альдерете, 60

Видеообзор матча: