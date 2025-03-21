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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Парагвай
21.03.2025 01:00 – FT 1 : 0
Чили
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Чемпионат мира
21 марта 2025, 14:49 |
36
0

Парагвай – Чили – 1:0. Гости упали на последнее место. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 13-го тура отбора к Чемпионату мира 2026

21 марта 2025, 14:49 |
36
0
Парагвай – Чили – 1:0. Гости упали на последнее место. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Альдерете

21 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки – на поле встретились сборные Парагвая и Чили. Хозяева одолели соперника со счетом 1:0.

В первом тайме зрители голов не увидели, а во второй половине встречи единственный мяч забил Альдерете. Защитник «Хетафе» отметился результативным ударом на 60-й минуте.

Парагвай набрал 20 баллов и занимает четвертое место. В активе Чили – девять очков, команда разместилась на десятой позиции и замыкает турнирную таблицу.

Квалификация ЧМ-2026, 13-й тур. 21 марта

Парагвай – Чили – 1:0

Гол: Альдерете, 60

Видеообзор матча:

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Омар Альдерете (Парагвай).
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ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Чили по футболу видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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