Парагвай – Чили – 1:0. Гости упали на последнее место. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 13-го тура отбора к Чемпионату мира 2026
21 марта состоялся матч 13-го тура отбора к чемпионату мира 2026 в зоне Южной Америки – на поле встретились сборные Парагвая и Чили. Хозяева одолели соперника со счетом 1:0.
В первом тайме зрители голов не увидели, а во второй половине встречи единственный мяч забил Альдерете. Защитник «Хетафе» отметился результативным ударом на 60-й минуте.
Парагвай набрал 20 баллов и занимает четвертое место. В активе Чили – девять очков, команда разместилась на десятой позиции и замыкает турнирную таблицу.
Квалификация ЧМ-2026, 13-й тур. 21 марта
Парагвай – Чили – 1:0
Гол: Альдерете, 60
Видеообзор матча:
События матча
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