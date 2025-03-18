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ЧМ. Квалификация. КОНМЕБОЛ
Парагвай
21.03.2025 01:00 - : -
Чили
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18 марта 2025, 19:56 |
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Парагвай – Чили. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира

Поединок состоится 21 марта в 01:00 по Киеву

18 марта 2025, 19:56 |
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Парагвай – Чили. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Парагвай

В пятницу, 21 марта, состоится матч квалификации чемпионата мира Парагвай – Чили. Встреча пройдёт на стадионе «Дефенсорес дель Чако» в Асунсьоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Парагвай

В предыдущих пяти матчах отборочного турнира к ЧМ-2026 сборная Парагвая одержала три победы. Команда обыграла Бразилию (1:0), Венесуэлу (2:1) и Аргентину (2:1). Также были ничьи со сборными Эквадора (0:0) и Боливии (2:2). Сборная Парагвая хорошо играет дома (4 победы, 1 ничья и 1 поражение), но в гостях не одержала ни одной победы (4 ничьи и 2 поражения). В турнирной таблице команда занимает шестое место – последнее, которое дает прямую путевку на чемпионат мира.

Чили

У сборной Чили была серия неудач. Команда проиграла сборным Боливии (1:2), Бразилии (1:2) и Колумбии (0:4). Затем последовали ничья с Перу (0:0) и победа над сборной Венесуэлы (4:2). В турнирной таблице сборная Чили занимает девятую позицию. До шестого места, дающего прямую путевку на ЧМ, восемь очков. А вот до сборной Боливии, которая идет на седьмом месте, четыре балла. Эта позиция даст право участвовать в межконтинентальном плей-офф.

Личные встречи

Первая встреча команд в этом отборочном турнире закончилась вничью 0:0. Из последних пяти очных матчей сборная Чили выиграла четыре.

Парагвай – Чили: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах отбора к ЧМ-2026 сборная Парагвая забивала в среднем по 1 голу за игру. Средняя результативность сборной Чили в гостях составляет 0,17 гола за матч. За шесть предыдущих поединков на выезде чилийцы забили всего один мяч, а пропустили 14.

Прогноз

Команды играют нерезультативно. Возможен вариант с тотал меньше 1,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,55.

Прогноз Sport.ua
Парагвай
21 марта 2025 -
01:00
Чили
Тотал меньше 1,5 2,55 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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