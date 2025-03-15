Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлист проводит спарринг с Минаем. Стартовые составы
Украина. Первая лига
15 марта 2025, 11:31 |
47
0

Металлист проводит спарринг с Минаем. Стартовые составы

Команды Первой лиги продолжают подготовку ко второй части сезона

15 марта 2025, 11:31 |
47
0
Металлист проводит спарринг с Минаем. Стартовые составы
ФК Металлист

«Металлист» и «Минай» проводят работу на учебно-тренировочных сборах. Команды встретятся в контрольном поединке.

«Металлист» и «Минай» выступают в Первой лиге, но во второй части чемпионата будут решать разные задачи.

«Металлист» в 14 матчах набрал 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 4 поражения) и занимает в турнирной таблице шестое место. Харьковский клуб будет бороться за выход в УПЛ.

«Минай» в первой части сезона в 14 матчах набрал 16 очков (4 победы, 4 ничьи и 6 поражений). Команда занимает 13 место и будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что перволиговый «Минай» подписал экс-игрока «Ворсклы».

По теме:
Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Ребров их гонял под дождем. Сборная провела тренировку в Испании
ФОТО. Как сборная Украины готовится к матчам с Бельгией
Металлист Харьков Минай товарищеские матчи Первая лига Украины учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала
Футбол | 15 марта 2025, 06:23 6
Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала
Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуация не айс, но Румыния не обогнала

Украина завершила евросезон на 23-й позиции в 5-летнем рейтинге УЕФА

Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Футбол | 14 марта 2025, 11:49 5
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом
Атлетико вышел с официальным заявлением после матча с Реалом

Мадридцы раздосадованы вылетом с турнира

Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Футбол | 14.03.2025, 15:02
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Опасный прецедент для Реала. Могут ли переиграть скандальный матч ЛЧ?
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Футбол | 14.03.2025, 15:23
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Рома раздумывает над продажей Довбика. На форварда – несколько претендентов
Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Футбол | 15.03.2025, 10:46
Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Виейра оценил игру Малиновского против Лечче, где украинец отдал 2 ассиста
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
Екатерина УСИК: «Александра понесло, мне такой человек не нужен»
14.03.2025, 08:34 7
Бокс
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
13.03.2025, 09:57 15
Бокс
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
БЕЛЛИНГЕМ: «Они на совершенно другом уровне. На десять шагов впереди всех»
14.03.2025, 01:19 2
Футбол
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
Новый лидер, фиаско Салаха! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2025
15.03.2025, 07:51 6
Футбол
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
Команда Усика обратилась к Аль-Шейху после скандального решения WBO
14.03.2025, 00:43 1
Бокс
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
Анчелотти назвал игрока Реала, который отказался бить решающий пенальти
13.03.2025, 10:33 4
Футбол
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
Шахтер готовится попрощаться с Пушичем. Преемника уже нашли
14.03.2025, 09:17 92
Футбол
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
14.03.2025, 00:12 48
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем