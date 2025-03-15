Металлист проводит спарринг с Минаем. Стартовые составы

«Металлист» и «Минай» проводят работу на учебно-тренировочных сборах. Команды встретятся в контрольном поединке.

«Металлист» и «Минай» выступают в Первой лиге, но во второй части чемпионата будут решать разные задачи.

«Металлист» в 14 матчах набрал 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 4 поражения) и занимает в турнирной таблице шестое место. Харьковский клуб будет бороться за выход в УПЛ.

«Минай» в первой части сезона в 14 матчах набрал 16 очков (4 победы, 4 ничьи и 6 поражений). Команда занимает 13 место и будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

Ранее сообщалось, что перволиговый «Минай» подписал экс-игрока «Ворсклы».