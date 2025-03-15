Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

15 марта в 12:00 встречаются Металлист Харьков и Минай.

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Команды играют на стадионе Авангард в Ужгороде.

Металлист выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча