Украина. Первая лига15 марта 2025, 09:34 | Обновлено 15 марта 2025, 09:40
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Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 марта в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
15 марта 2025, 09:34 | Обновлено 15 марта 2025, 09:40
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Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.
15 марта в 12:00 встречаются Металлист Харьков и Минай.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды играют на стадионе Авангард в Ужгороде.
Металлист выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.
Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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