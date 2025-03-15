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Товарищеские матчи
Металлист
15.03.2025 12:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
15 марта 2025, 09:34 | Обновлено 15 марта 2025, 09:40
69
0

Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 марта в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

15 марта 2025, 09:34 | Обновлено 15 марта 2025, 09:40
69
0
Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

Украинские клубы проводят контрольный матч на сборах.

15 марта в 12:00 встречаются Металлист Харьков и Минай.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды играют на стадионе Авангард в Ужгороде.

Металлист выступает в чемпионской группе Первой лиги и ведет борьбу за выход в УПЛ.

Металлист – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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