Волевая победа. Металлист в спарринге обыграл Минай

«Металлист» и «Минай» проводят учебно-тренировочные сборы перед возобновлением чемпионата. Команды сыграли контрольный поединок в Ужгороде.

«Металлист» и «Минай» выступают в Первой лиге. «Металлист» в 14 матчах набрал 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 4 поражения) и занимает в турнирной таблице шестое место. Харьковский клуб будет бороться за выход в УПЛ.

«Минай» в первой части сезона в 14 матчах набрал 16 очков (4 победы, 4 ничьи и 6 поражений). Команда занимает 13 место и будет бороться за сохранение места в Первой лиге.

«Минай» открыл счет на 25-й минуте. Отличился новичок команды Антон Демченко. «Металлист» отыгрался перед перерывом благодаря точному удару Петра Луцива.

Во втором тайме голы Максима Багачанского и Александра Цвиренко принесли победу харьковскому клубу.

Контрольный матч. 15 марта. Ужгород, стадион «Авангард»

«Металлист» – «Минай» – 3:1

Голы: Луцив П., 39, Багачанский, 51, Цвиренко, 75 – Демченко, 25.