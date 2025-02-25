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  4. М. Колб / Н. Колб – Джиавара / Хьюитт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 февраля 2025, 17:53 |
80
0

М. Колб / Н. Колб – Джиавара / Хьюитт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Мериде в 00:00

25 февраля 2025, 17:53 |
80
0
М. Колб / Н. Колб – Джиавара / Хьюитт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Надежда и Марина Колб

25 февраля украинские теннисистки Марина и Надежда Колб начнут выступления в парном разряде на хардовом турнире WTA 500 в Мериде, Мексика.

В 1-м раунде украинки сыграют против американского тандема Хэйли Джиавара / Далайна Хьюитт. Поединок начнется 1-м запуском на корте №2. Ориентировочное время начала игры – 00:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Марина и Надежда во второй раз в карьере выступят на уровне Тура.

Победительницы противостояния в четвертьфинале встретятся либо с Анной Данилиной и Ириной Хромачевой, либо с Эмили Эпплтон и Куинн Глисон.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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