Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег проводит спарринг с Шерифом. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Левый Берег
15.02.2025 14:00 - : -
Шериф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 13:39 |
63
1

Левый Берег проводит спарринг с Шерифом. Стартовые составы

Киевский клуб играет с самым титулованным клубом Молдовы

15 февраля 2025, 13:39 |
63
1
Левый Берег проводит спарринг с Шерифом. Стартовые составы
ФК Левый Берег

«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой пятый контрольный матч на сборах команда проведет с клубом «Шериф» из Молдовы.

«Шериф» 21 раз выигрывал чемпионат Молдовы, еще трижды был серебряным призером и один раз брал бронзу. Также в активе клуба 12 побед в национальном Кубке.

В нынешнем чемпионате Молдовы «Шериф» идет без поражений и занимает первую строчку турнирной таблицы. В 14 матчах команда набрала 36 очков (11 побед и 3 ничьи).

В разное время «Шериф» возглавляли известные украинские специалисты – Ахмед Алескеров, Александр Голоколосов, Игорь Наконечный, Юрий Вернидуб, Роман Пилипчук и Юрий Гура.

Ранее сообщалось, что «Левый Берег» заключил контракт с бразильским полузащитником.

По теме:
Левый Берег – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
С незабитым пенальти. Металлист 1925 обыграл ФК Николаев
Металлист 1925 – Николаев (Львовская обл). Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Левый Берег Киев Шериф Тирасполь учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Левый Берег
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«На**я мне те бутсы». Как Кварцяный отправил Хачериди на барахолку
Футбол | 15 февраля 2025, 09:37 4
«На**я мне те бутсы». Как Кварцяный отправил Хачериди на барахолку
«На**я мне те бутсы». Как Кварцяный отправил Хачериди на барахолку

Всеволод Романенко вспомнил интересную историю, связанную с Евгением Хачериди

Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Бокс | 15 февраля 2025, 06:00 9
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом
Рекордные деньги. Известно, сколько Беринчик заработает за бой с Дэвисом

Поединок состоится ночью 15 февраля

Украинский голкипер признался, что клуб УПЛ слил игру со счетом 0:9
Футбол | 15.02.2025, 13:02
Украинский голкипер признался, что клуб УПЛ слил игру со счетом 0:9
Украинский голкипер признался, что клуб УПЛ слил игру со счетом 0:9
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Футбол | 14.02.2025, 14:11
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Безумные деньги. Источник рассекретил зарплату Шведа в Шахтере
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Бокс | 15.02.2025, 07:15
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Усик признался, кому после него перейдет корона бокса в хевивейте
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tower Bridge
Это дуже цікаво!  За честь столиці України!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
Рейтинг самых богатых спортсменов мира. Усик – 7-й. Сколько он заработал?
14.02.2025, 08:32 2
Бокс
Ничья с Кудровкой. Ингулец все домашние матчи УПЛ проведет на выезде
Ничья с Кудровкой. Ингулец все домашние матчи УПЛ проведет на выезде
13.02.2025, 17:25 13
Футбол
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
Будущий первый номер? На тренировке Динамо появился 17-летний вратарь
13.02.2025, 13:11 12
Футбол
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
Кейшон ДЭВИС: «Хочу обратиться к команде Беринчика. Украинцы не такие...»
14.02.2025, 13:33 1
Бокс
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
У Забарного есть большой поклонник. Украинец летом будет трансферной целью
13.02.2025, 21:20 8
Футбол
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
Определена потенциальная соперница Костюк в 1/2 финала супертурнира в Дохе
13.02.2025, 16:27 11
Теннис
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
ВИДЕО. Жена игрока Шахтера призналась, сколько ей нужно денег
14.02.2025, 13:38 17
Футбол
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Есть ключ к сделке. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
14.02.2025, 07:44 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем