Левый Берег проводит спарринг с Шерифом. Стартовые составы
Киевский клуб играет с самым титулованным клубом Молдовы
«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой пятый контрольный матч на сборах команда проведет с клубом «Шериф» из Молдовы.
«Шериф» 21 раз выигрывал чемпионат Молдовы, еще трижды был серебряным призером и один раз брал бронзу. Также в активе клуба 12 побед в национальном Кубке.
В нынешнем чемпионате Молдовы «Шериф» идет без поражений и занимает первую строчку турнирной таблицы. В 14 матчах команда набрала 36 очков (11 побед и 3 ничьи).
В разное время «Шериф» возглавляли известные украинские специалисты – Ахмед Алескеров, Александр Голоколосов, Игорь Наконечный, Юрий Вернидуб, Роман Пилипчук и Юрий Гура.
Ранее сообщалось, что «Левый Берег» заключил контракт с бразильским полузащитником.
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