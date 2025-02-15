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Товарищеские матчи
Левый Берег
15.02.2025 14:00 – 73 1 : 0
Шериф
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 15 февраля 2025, 14:09
213
2

Левый Берег – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

15 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 15 февраля 2025, 14:09
213
2
Левый Берег – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Киевская команда «Левый Берег» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Шериф» Тирасполь из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 15 февраля в 14:00 в турецкой Анталии.

Левый Берег – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Левый Берег Киев Шериф Тирасполь
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Tower Bridge
КК?
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Andromed
якщо Лівий Берег виграє то можна сказати що Лівий Берег > Реал Мадрид
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