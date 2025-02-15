15.02.2025 14:00 – 73’ 1 : 0
Украина. Премьер лига15 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 15 февраля 2025, 14:09
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Левый Берег – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
15 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 15 февраля 2025, 14:09
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Киевская команда «Левый Берег» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет клуб «Шериф» Тирасполь из Молдовы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 15 февраля в 14:00 в турецкой Анталии.
Левый Берег – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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