Киевская команда «Левый Берег» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Шериф» Тирасполь из Молдовы.

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Товарищеский матч запланирован на 15 февраля в 14:00 в турецкой Анталии.

Левый Берег – Шериф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча