Левый Берег – Шериф – 1:0. Когут принес победу. Видео гола и обзор

«Левый Берег» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой пятый и последний контрольный матч на сборах команда Виталия Первака провела с клубом «Шериф» из Молдовы.

«Шериф» 21 раз выигрывал чемпионат Молдовы, еще трижды был серебряным призером и один раз брал бронзу. Также в активе клуба 12 побед в национальном Кубке. В нынешнем чемпионате Молдовы «Шериф» идет без поражений и занимает первую строчку турнирной таблицы. В 14 матчах команда набрала 36 очков (11 побед и 3 ничьи).

Первый тайм прошел без забитых мячей. А на 58-й минуте Ивану Когуту удалось поразить ворота соперника. Полузащитник выиграл борьбу за мяч и с угла штрафной точно пробил под дальнюю штангу

Товарищеский матч. 15 февраля. Турция

«Левый Берег» (Украина) – «Шериф» (Молдова) – 1:0

Гол: И.Когут (58)

Состав «Левого Берега»: Механив (Караващенко, 72), Астахов (Соколов, 62), Семенов, Шаповал, Сидней, Дедух, М.Когут (ИНП (игрок на просмотре), 59; Диего, 75; Галас, 87), Шастал (Войцеховский, 80), И.Когут (ИНП, 59), Синица (Косовский, 46), Сухоручко (Гереш, 80).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча