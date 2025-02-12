Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты проводят спарринг с Полесьем. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 13:29 |
647
0

Карпаты проводят спарринг с Полесьем. Стартовые составы

В контрольном матче в Турции встретятся два представителя УПЛ

12 февраля 2025, 13:29 |
647
0
Карпаты проводят спарринг с Полесьем. Стартовые составы
ФК Карпаты

«Карпаты» и «Полесье» подготовку ко второй части сезона проводят в Турции. Команды УПЛ решили провести спарринг между собой. Трансляция матча не запланирована.

Для «Полесья» это будет второй матч за день. В первом поединке дня «Полесье» со счетом 2:1 обыграло ФК «Бельцы» из Молдовы. Для «Полесья» матч с «Карпатами» станет последним на тренировочных сборах.«Карпаты» проведут еще один спарринг. В четверг, 13 февраля, львовский клуб сыграет с «Зимбру» (Молдова)

Ранее сообщалось, что в продажу поступили билеты на матч в Киеве между «Динамо» и «Карпатами».

По теме:
Результативная ничья. Александрия сыграла с Петрокубом
Луифер Эрнандес ушел из Полесья. Он продолжит карьеру в Эквадоре
Леднев снова забил. Полесье обыграло ФК Бельцы
Карпаты Львов Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Футбол | 12 февраля 2025, 14:10 5
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком

Кристина Крижановская удивила подписчиков

Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Теннис | 11 февраля 2025, 18:03 29
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе

Элина в двух сетах проиграла Джессике Пегуле в 1/16 финала тысячника в Катаре

Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Футбол | 12.02.2025, 10:22
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Футбол | 11.02.2025, 20:30
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Бокс | 11.02.2025, 20:35
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 4
Футбол
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем