Карпаты проводят спарринг с Полесьем. Стартовые составы

«Карпаты» и «Полесье» подготовку ко второй части сезона проводят в Турции. Команды УПЛ решили провести спарринг между собой. Трансляция матча не запланирована.

Для «Полесья» это будет второй матч за день. В первом поединке дня «Полесье» со счетом 2:1 обыграло ФК «Бельцы» из Молдовы. Для «Полесья» матч с «Карпатами» станет последним на тренировочных сборах.«Карпаты» проведут еще один спарринг. В четверг, 13 февраля, львовский клуб сыграет с «Зимбру» (Молдова)

Ранее сообщалось, что в продажу поступили билеты на матч в Киеве между «Динамо» и «Карпатами».