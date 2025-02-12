Леднев снова забил. Полесье обыграло ФК Бельцы

В среду, 12 февраля, «Полесье» проведет два спарринга. В 14:00 пройдет матч со львовскими «Карпатами». А первый контрольный поединок «Полесье» провело с клубом «Бельцы» (Молдова).

ФК «Бельцы» выступает в элитном дивизионе чемпионата Молдовы. Команда после первого этапа набрала 23 очка и находится на четвертом месте.

Первый поединок дня завершился для житомирского клуба непростой победой. Счет в матче на 22-й минуте открыл Богдан Леднев. Во втором тайме один из футболистов «Полесья» заработал красную карточку. И уже через две минуты соперник сравнял счет. Победу «Полесью» принес гол Андре Гонсалвеша на 85-й минуте.

Товарищеский матч. 12 февраля. Турция

Полесье (Украина) – Бельцы (Молдова) – 2:1

Голы: Леднев, 22, Гонсалвеш, 85 – … 74.