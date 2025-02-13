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  4. Полесье – Бельцы – 2:1. Леднев снова забил. Видео голов и обзор
Украина. Премьер лига
13 февраля 2025, 13:58 |
213
0

Полесье – Бельцы – 2:1. Леднев снова забил. Видео голов и обзор

Житомирский клуб провел спарринг с представителем Молдовы

13 февраля 2025, 13:58 |
213
0
Полесье – Бельцы – 2:1. Леднев снова забил. Видео голов и обзор
ФК Полесье

В среду, 12 февраля, «Полесье» завершило программу контрольных матчей на учебно-тренировочных сборах в Турции. Команда провела два спарринга. В первом из них соперником «Полесья» стал ФК «Бельцы» (Молдова).

ФК «Бельцы» выступает в элитном дивизионе чемпионата Молдовы. Команда после первого этапа набрала 23 очка и находится на четвертом месте.

Первый поединок дня завершился для житомирского клуба непростой победой. Счет в матче на 22-й минуте открыл Богдан Леднев. Во втором тайме один из футболистов «Полесья» заработал красную карточку. И уже через две минуты соперник сравнял счет. Победу «Полесью» принес гол Андре Гонсалвеша на 85-й минуте.

Товарищеский матч. 12 февраля. Турция

Полесье (Украина) – Бельцы (Молдова) – 2:1

Голы: Леднев, 22, Гонсалвеш, 85 – … 74.

«Полесье»: Кудрик, Гришкевич, Матич, Авраменко, Тейлор, Таллес(Мельниченко), Леднев, Караман(Венделл), Назаренко, Пайшао, Эсоно (Гонсалвеш).

«Бельцы»: Назарчук, Белый, Игнатов, Чемщи, Гинайт, Урвантев, Цезарь, Зе Флорес, Андре, Кайо, Нсуэ.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир Бельцы Богдан Леднев контрольные матчи УПЛ Андре Гонсалвеш
Сергей Турчак Источник: ФК Полесье
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