В продажу поступили билеты на матч в Киеве между Динамо и Карпатами
Матч 18-го тура УПЛ состоится 23 февраля в 18:00 на клубной арене Динамо
В воскресенье, 23 февраля, Динамо проведет первый матч во второй части сезона чемпионата Украины.
Соперником киевлян в игре 18-го тура Украинской Премьер-лиги станут львовские «Карпаты». Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – 18:00.
Динамо начало продажу билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.
По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. Динамо ждет болельщиков на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.
Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Питер Фьюри – об Александре
Состоялась жеребьевка старейшего английского турнира