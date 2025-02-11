В продажу поступили билеты на матч в Киеве между Динамо и Карпатами

В воскресенье, 23 февраля, Динамо проведет первый матч во второй части сезона чемпионата Украины.

Соперником киевлян в игре 18-го тура Украинской Премьер-лиги станут львовские «Карпаты». Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Динамо начало продажу билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. Динамо ждет болельщиков на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.