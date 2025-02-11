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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 05:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:33
272
0

В продажу поступили билеты на матч в Киеве между Динамо и Карпатами

Матч 18-го тура УПЛ состоится 23 февраля в 18:00 на клубной арене Динамо

11 февраля 2025, 05:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 06:33
272
0
В продажу поступили билеты на матч в Киеве между Динамо и Карпатами
ФК Динамо

В воскресенье, 23 февраля, Динамо проведет первый матч во второй части сезона чемпионата Украины.

Соперником киевлян в игре 18-го тура Украинской Премьер-лиги станут львовские «Карпаты». Матч состоится на домашнем стадионе киевлян – «Динамо» им. Валерия Лобановского. Начало встречи – 18:00.

Динамо начало продажу билетов на предстоящий матч. Цена билета в зависимости от категории составит 300, 400 и 500 гривен.

По соображениям безопасности количество билетов на продажу ограничено. Динамо ждет болельщиков на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Укрытие на случай воздушной тревоги оборудовано на территории стадиона под паркингом. В нем есть все необходимое – питьевая вода, санузлы и т.д.

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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