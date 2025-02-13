Карпаты – Полесье – 0:3. Украинская дуэль в Турции. Видео голов и обзор

«Карпаты» и «Полесье» подготовку ко второй части сезона проводят в Турции. Команды УПЛ решили воспользоваться возможностью и провести спарринг между собой. Для «Полесья» этот матч стал последним из запланированных контрольных матчей на турецком этапе сборов.

Счет в матче на 4-й минуте открыл Томер Йосефи. Израильский легионер «Полесья» мощно пробил из-за пределов штрафной. Второй мяч «Карпаты» пропустили перед свистком на перерыв. Борис Крушинский воспользовался ошибкой обороны и пробил. На помощь футболисту «Полесья» пришел рикошет – 2:0.

В начале второго тайма игроки создали несколько опасных моментов, но своими шансами не воспользовались. «Полесье» выдержало натиск и на 61-й минуте забили в третий раз. Александр Андриевский воспользовался ошибкой Кемкина и забросил мяч за воротник вратарю.

Товарищеский матч. 12 февраля. Турция

Карпаты (Львов) – Полесье (Житомир) – 0:3

Голы: Йосефи, 4, Крушинский, 45, Андриевский, 61.

Состав «Карпат»: Кемкин, Сыч, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Альварес (Клименко, 84), Шах (Костенко, 73), Пидлепенец (Стенио, 80), Чачуа (Федор, 80), Бруниньо, Краснопир (Игор Невес, 84)

Состав «Полесья»: Волынец, Чоботенко, Михайличенко (Таллес Коста, 46), Майсурадзе, Андриевский (Венделл, 80), Йосефи (Гонсалвеш, 63), Гуцуляк (Эсоно, 80), Батиста (Караман, 74).

Видео голов и обзор матча