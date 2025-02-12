Рух проводит заключительный спарринг на сборах. Стартовые составы

Учебно-тренировочные сборы «Руха» в Словении подходят к концу. В последнем из запланированных контрольных матчах представительУПЛ играет с клубом «Триглав» Словения.

«Триглав» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. Команда в 16 матчах набрала 30 очков (9 побед, 3 ничьи, 4 поражения). В турнирной таблице «Триглав» идет на четвертом месте, отставая от лидера на 3 очка.

В Кубке Словении «Триглав» остановился на стадии 1/16 финала, где уступил «Белтинцам» (0:4). Портал Transfermarkt оценивает состав «Триглава» в 1 миллион 980 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что представители «Руха» и «Карпат» провели встречу в Комитете этики УАФ.