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  4. Рух проводит заключительный спарринг на сборах. Стартовые составы
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 11:35 |
272
0

Рух проводит заключительный спарринг на сборах. Стартовые составы

Львовский клуб играет со словенским «Триглавом»

12 февраля 2025, 11:35 |
272
0
Рух проводит заключительный спарринг на сборах. Стартовые составы
ФК Рух

Учебно-тренировочные сборы «Руха» в Словении подходят к концу. В последнем из запланированных контрольных матчах представительУПЛ играет с клубом «Триглав» Словения.

«Триглав» выступает во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. Команда в 16 матчах набрала 30 очков (9 побед, 3 ничьи, 4 поражения). В турнирной таблице «Триглав» идет на четвертом месте, отставая от лидера на 3 очка.

В Кубке Словении «Триглав» остановился на стадии 1/16 финала, где уступил «Белтинцам» (0:4). Портал Transfermarkt оценивает состав «Триглава» в 1 миллион 980 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что представители «Руха» и «Карпат» провели встречу в Комитете этики УАФ.

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Рух Львов Триглав контрольные матчи УПЛ
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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