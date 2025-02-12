Украина. Премьер лига12 февраля 2025, 08:11 | Обновлено 12 февраля 2025, 08:15
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Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
12 февраля 2025, 08:11 | Обновлено 12 февраля 2025, 08:15
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Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.
Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Триглав».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 12 февраля в 12:00.
Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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