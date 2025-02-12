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Товарищеские матчи
Рух Львов
12.02.2025 12:00 - : -
Триглав
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 08:11 | Обновлено 12 февраля 2025, 08:15
17
0

Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

12 февраля 2025, 08:11 | Обновлено 12 февраля 2025, 08:15
17
0
Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Соперником команды УПЛ будет словенский клуб «Триглав».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 12 февраля в 12:00.

Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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