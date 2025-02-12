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  4. Упустили победу. Рух провел спарринг со словенским Триглавом
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 14:45 |
275
0

Упустили победу. Рух провел спарринг со словенским Триглавом

Львовский клуб завершил программу контрольных матчей на сборах в Словении

12 февраля 2025, 14:45 |
275
0
Упустили победу. Рух провел спарринг со словенским Триглавом
ФК Рух

Учебно-тренировочные сборы «Руха» в Словении подходят к концу. В последнем из запланированных спаррингов представитель УПЛ встретился с клубом «Триглав» (Словения).

«Триглав» играет во втором по силе дивизионе чемпионата Словении. Команда в 16 матчах набрала 30 очков (9 побед, 3 ничьи, 4 поражения). В турнирной таблице «Триглав» идет на четвертом месте, отставая от лидера на 3 очка.

«Рух» повел в счете уже на 2-й минуте поединка после эффектного удара Ростислава Ляха. А уже на 12-й минуте левый защитник львовского клуба оформил дубль.

Вторая половина матча началась с двух голов словенского клуба. На 52-й минуте мяч в собственные ворота отправил Виталий Холод. А спустя две минуты «Триглав» сравнял счет благодаря голу Шушняры.

Товарищеский матч. 12 февраля. Чатеж, Словения

«Рух» (Львов, Украина) – «Триглав» (Крань, Словения) – 2:2

Голы: Лях, 2, 12 – Холод, 52 (автогол), Шушняра, 54

«Рух»: Ледвий (Вановский, 46), Лях (Рунич, 59), Холод (Слюсарь, 59), Дидык, Слюбик, Китела (Ременяк, 59), Пидгурский (Притула, 59), Горин (Рябов, 46), Карабин (Тлумак, 46), Климчук (Едсон, 59), игрок на просмотре (Кирикович, 59).

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Триглав Ростислав Лях Виталий Холод
Сергей Турчак Источник: ФК Рух Львов
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