Оболонь проводит спарринг с клубом Милсами. Стартовые составы

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Сергея Шищенко проводят с клубом «Милсами» (Молдова).

«Милсами» выступает в элитном дивизионе чемпионата Молдовы. Первый этап команда закончила на пятом месте. В активе «Милсами» 21 очко в 14 матчах (6 побед, 3 ничьи и 5 поражений).

Предыдущий матч «Оболони» на сборах завершился победой. Подопечные Сергея Шищенко ср счетом 1:0 обыграли чешский «Фастав Злин». Победный гол забил Сергей Суханов, реализовав пенальти на 80-й минуте.

Ранее сообщалось, что новичок «Оболони» восстановился после болезни.