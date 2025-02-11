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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 13:16 | Обновлено 11 февраля 2025, 13:54
78
0

Оболонь проводит спарринг с клубом Милсами. Стартовые составы

Команда Сергея Шищенко играет контрольный матч на зимних сборах

11 февраля 2025, 13:16 | Обновлено 11 февраля 2025, 13:54
78
0
Оболонь проводит спарринг с клубом Милсами. Стартовые составы
ФК Оболонь

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Сергея Шищенко проводят с клубом «Милсами» (Молдова).

«Милсами» выступает в элитном дивизионе чемпионата Молдовы. Первый этап команда закончила на пятом месте. В активе «Милсами» 21 очко в 14 матчах (6 побед, 3 ничьи и 5 поражений).

Предыдущий матч «Оболони» на сборах завершился победой. Подопечные Сергея Шищенко ср счетом 1:0 обыграли чешский «Фастав Злин». Победный гол забил Сергей Суханов, реализовав пенальти на 80-й минуте.

Ранее сообщалось, что новичок «Оболони» восстановился после болезни.

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Оболонь Киев Милсами контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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