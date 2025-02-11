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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 18:44 |
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0

Оболонь – Милсами – 2:1. Вторая победа подряд. Видео голов и обзор

Команда Сергея Шищенко выиграла контрольный матч на зимних сборах

11 февраля 2025, 18:44 |
70
0
Оболонь – Милсами – 2:1. Вторая победа подряд. Видео голов и обзор
ФК Оболонь

«Оболонь» на учебно-тренировочных сборах в Турции продолжает подготовку ко второй части сезона. Очередной спарринг подопечные Сергея Шищенко сыграли с клубом «Милсами» (Молдова).

«Милсами» выступает в элитном дивизионе чемпионата Молдовы. Первый этап команда закончила на пятом месте. В активе «Милсами» 21 очко в 14 матчах (6 побед, 3 ничьи и 5 поражений).

«Оболонь» открыла счет в стартовом отрезке матча. Руслан Черненко вывел свою команду вперед на 9-й минуте. А на 30-й минуте Константин Бычек отправил в ворота «Милсами» второй мяч. Клуб из Молдовы забил гол престижа, а вот спастись от поражения не сумел.

Товарищеский матч. 11 февраля. Анталия, Турция

Оболонь (Киев, Украина) – Милсами (Орхей, Молдова) – 2:1

Голы: Черненко, 9, Бычек, 30 – Лучита, 79

Состав «Оболони»: Марченко, Стасюк, Приймак (Карась 12), Ломницкий, Осман, Ильин, Черненко, Витенчук, Курко, Суханов, Бычек.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Оболонь
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