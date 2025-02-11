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Товарищеские матчи
Оболонь
11.02.2025 14:00 – 85 2 : 1
Милсами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 14:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:34
108
0

Оболонь – Милсами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

11 февраля 2025, 14:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:34
108
0
Оболонь – Милсами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Оболонь

Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Милсами» из Молдовы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч запланирован на 11 февраля в 14:00 в Турции.

Оболонь – Милсами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Оболонь Киев смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Милсами
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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