Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды УПЛ будет клуб «Милсами» из Молдовы.

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Товарищеский матч запланирован на 11 февраля в 14:00 в Турции.

Оболонь – Милсами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча