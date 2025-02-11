Украина. Премьер лига11 февраля 2025, 14:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:34
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Оболонь – Милсами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
11 февраля 2025, 14:30 | Обновлено 11 февраля 2025, 14:34
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Киевская «Оболонь» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды УПЛ будет клуб «Милсами» из Молдовы.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч запланирован на 11 февраля в 14:00 в Турции.
Оболонь – Милсами. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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