«Пишется история». Таловеров – об исторической победе над Ливерпулем

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров в социальной сети Instagram прокомментировал сенсационную победу над лидером Английской Премьер-лиги «Ливерпулем» (1:0).

Таловеров вышел в стартовом составе команды и провел на поле все на 90 минут.

«Особенный день. Магия Кубка Англии… творится история!

Я горжусь этой командой и горжусь быть частью этого клуба! Вперед, в следующий раунд! Но не время расслабляться, теперь мы сосредоточимся на матче, который пройдет в среду», – написал Таловеров.