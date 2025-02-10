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Англия
10 февраля 2025, 10:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:48
548
0

«Пишется история». Таловеров – об исторической победе над Ливерпулем

Украинец гордится быть частью клуба «Плимут»

10 февраля 2025, 10:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:48
548
0
«Пишется история». Таловеров – об исторической победе над Ливерпулем
ФК Плимут. Максим Таловеров

Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров в социальной сети Instagram прокомментировал сенсационную победу над лидером Английской Премьер-лиги «Ливерпулем» (1:0).

Таловеров вышел в стартовом составе команды и провел на поле все на 90 минут.

«Особенный день. Магия Кубка Англии… творится история!

Я горжусь этой командой и горжусь быть частью этого клуба! Вперед, в следующий раунд! Но не время расслабляться, теперь мы сосредоточимся на матче, который пройдет в среду», – написал Таловеров.

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Максим Таловеров Плимут Кубок Англии по футболу Ливерпуль
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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