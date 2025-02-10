Англия10 февраля 2025, 10:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:48
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«Пишется история». Таловеров – об исторической победе над Ливерпулем
Украинец гордится быть частью клуба «Плимут»
10 февраля 2025, 10:45 | Обновлено 10 февраля 2025, 10:48
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Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров в социальной сети Instagram прокомментировал сенсационную победу над лидером Английской Премьер-лиги «Ливерпулем» (1:0).
Таловеров вышел в стартовом составе команды и провел на поле все на 90 минут.
«Особенный день. Магия Кубка Англии… творится история!
Я горжусь этой командой и горжусь быть частью этого клуба! Вперед, в следующий раунд! Но не время расслабляться, теперь мы сосредоточимся на матче, который пройдет в среду», – написал Таловеров.
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