9 февраля в рамках 1/16 финала Кубка Англии «Плимут» одержал победу над «Ливерпулем» со счетом 1:0 и выбил «красных» из турнира. Таким образом, команда из Плимута прошла в 1/8 финала.

«Ливерпуль» в матче с «Плимутом» провалил первый тайм, несмотря на контроль мяча. В атаке у команды не было ярких моментов. Во втором тайме «Плимут» забил единственный гол в этом матче на 53-й минуте, когда Райан Харди реализовал пенальти. Максим Таловеров, украинский защитник «Плимута», провел на поле все 90 минут.

Фанаты «Плимута» рады выходу в следующий этап Кубка Англии, так как даже с резервом «Ливерпуль» остается сильным соперником. Особенно выделили игру Таловерова.

Simon Hemelryk: «Я поставил 10 фунтов на то, что «Брайтон» обыграет «Челси», а «Плимут» закроет «Ливерпуль». Так что сегодня вечером доставка для всей семьи! Спасибо, Никола Катич, Райан Харди, Мэттью Соринола, Максим Таловеров и Каору Митома!».

MrMoanivator: «Максим Таловеров – отличное приобретение для «Плимута».

Harry Cooper-Smith: «Защита «Плимута» сегодня была великолепна. Тренеру нравятся боевые защитники, которые бросаются в бой всем телом. У него есть такие в лице Никола Катича и Максима Таловерова».

Soph B: «Слот на собственном опыте убедился, что нельзя позволять себе неуважительно относиться к соперникам или конкурентам. Абсолютно ужасный выбор состава и выступление «Ливерпуля». Поздравляем «Плимут». А еще Максим Таловеров – абсолютная машина. Магия кубка, да?».

Jeff: «Я только что раскрыл секрет «Плимута». За них играет брат Холанда. (На самом деле это украинец Максим Таловеров)».

Ram: «Максим Таловеров – настоящий мужик».

Jammy James: «Резерв Ливерпуля. Но заслуженная победа все равно».

Anfield Sector: «Поздравления вполне заслуженно».

KB-UNITED_MUFC: «Вы заставили замолчать высокомерных».

Болельщики «Ливерпуля» разочарованы игрой команды, ведь «Плимут» аутсайдер Чемпионшипа, который сейчас занимает последнее место и считается одним из главных претендентов на вылет. Однако команда показала невероятную игру и достойно сыграла с лидером АПЛ, хотя по мнению фанатов такие соперники «красные» обязаны обыгрывать легко.

Ziyechman: «Лидеры АПЛ проигрывают дну Чемпионшипа».

SemperFiArsenal: «Могут ли игроки «Плимута» праздновать победу или им следует просто продолжить заниматься своими делами, ведь они находятся в нижней части Чемпионшипа».

Dieggo: «Я искренне надеюсь, что Слот никогда не выпустит ни одного из этих игроков в старте до конца сезона. Стыдно. Не будем отнимать тот факт, что «Плимут» играл как команда, и огромное уважение их вратарю».

WhatIsLove: «Случайный голкипер, когда он играет против «Ливерпуля».

Forexus: «Как можно проигрывать клубу, который занимает последнее место в Чемпионшипе? Это позор для всех болельщиков «Ливерпуля». Я требую большей концентрации во время таких матчей».