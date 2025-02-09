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Португалия
09 февраля 2025, 17:51 | Обновлено 09 февраля 2025, 17:55
145
0

«Можно быть лучше». Реакция Трубина на победу в чемпионате Португалии

Украинец посвятил победу партнерам по команде

09 февраля 2025, 17:51 | Обновлено 09 февраля 2025, 17:55
145
0
«Можно быть лучше». Реакция Трубина на победу в чемпионате Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram отреагировал на победу над клубом «Морейренсе» в 21-м туре чемпионата Португалии (3:2).

Вратарь посвятил триумф двум партнерам, которые по ходу встречи травмировали крестообразные связки.

«Всегда можно быть лучше. Но главное, что +3 наши.

Эта победа – для Ману Силвы и Александра Ба», – написал Трубин.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «орлы» находятся на второй позиции. За 21 сыгранный поединок команда набрала 47 баллов.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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