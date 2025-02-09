Португалия09 февраля 2025, 17:51 | Обновлено 09 февраля 2025, 17:55
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«Можно быть лучше». Реакция Трубина на победу в чемпионате Португалии
Украинец посвятил победу партнерам по команде
09 февраля 2025, 17:51 | Обновлено 09 февраля 2025, 17:55
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Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram отреагировал на победу над клубом «Морейренсе» в 21-м туре чемпионата Португалии (3:2).
Вратарь посвятил триумф двум партнерам, которые по ходу встречи травмировали крестообразные связки.
«Всегда можно быть лучше. Но главное, что +3 наши.
Эта победа – для Ману Силвы и Александра Ба», – написал Трубин.
В турнирной таблице чемпионата Португалии «орлы» находятся на второй позиции. За 21 сыгранный поединок команда набрала 47 баллов.
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