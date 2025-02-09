«Можно быть лучше». Реакция Трубина на победу в чемпионате Португалии

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин в социальной сети Instagram отреагировал на победу над клубом «Морейренсе» в 21-м туре чемпионата Португалии (3:2).

Вратарь посвятил триумф двум партнерам, которые по ходу встречи травмировали крестообразные связки.

«Всегда можно быть лучше. Но главное, что +3 наши.

Эта победа – для Ману Силвы и Александра Ба», – написал Трубин.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «орлы» находятся на второй позиции. За 21 сыгранный поединок команда набрала 47 баллов.