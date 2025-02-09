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  4. ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
Португалия
09 февраля 2025, 14:08 |
2537
1

ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал

Анатолий не поддался провокации

09 февраля 2025, 14:08 |
2537
1
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Во время матча 21-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Морейренсе» фанаты лиссабонцев освистали украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина.

На 89-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу хозяев 23-летний голкипер поймал мяч после подачи гостями углового.

Анатолий мог сразу бросить мяч на своего одноклубника Бруму, который был свободным и начал набирать скорость для контратаки. Но украинец решил не спешить и сохранил игровую сферу в руках.

Это вызвало недовольство фанатов «Бенфики», которые начали освистывать Трубина. Анатолий в ответ несколько раз приложил правую руку к уху.

Матч между «Бенфикой» и «Морейренсе» состоялся на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «орлов».

ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал

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Анатолий Трубин Бенфика чемпионат Португалии по футболу фанаты болельщики зрители видео Морейренсе
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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GloryUkraine
Нічого нового. Останнім часом Трубін багато пропускає. Не дивно, що попав у немилість до фанів. Виправить ситуацію і будуть його на руках носити. 
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