ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
Анатолий не поддался провокации
Во время матча 21-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Морейренсе» фанаты лиссабонцев освистали украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина.
На 89-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу хозяев 23-летний голкипер поймал мяч после подачи гостями углового.
Анатолий мог сразу бросить мяч на своего одноклубника Бруму, который был свободным и начал набирать скорость для контратаки. Но украинец решил не спешить и сохранил игровую сферу в руках.
Это вызвало недовольство фанатов «Бенфики», которые начали освистывать Трубина. Анатолий в ответ несколько раз приложил правую руку к уху.
Матч между «Бенфикой» и «Морейренсе» состоялся на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «орлов».
ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал
Aos 90', Trubin agarra a bola e não a solta para Bruma (a avaliar pelos comentários) e o estádio assobia.— OCamisola10 (@OCamisola10_) February 8, 2025
Trubin fez um gesto a tocar na orelha.pic.twitter.com/JQPOazhGyb
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