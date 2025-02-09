Во время матча 21-го тура чемпионата Португалии между «Бенфикой» и «Морейренсе» фанаты лиссабонцев освистали украинского вратаря своей команды Анатолия Трубина.

На 89-й минуте встречи при счете 3:2 в пользу хозяев 23-летний голкипер поймал мяч после подачи гостями углового.

Анатолий мог сразу бросить мяч на своего одноклубника Бруму, который был свободным и начал набирать скорость для контратаки. Но украинец решил не спешить и сохранил игровую сферу в руках.

Это вызвало недовольство фанатов «Бенфики», которые начали освистывать Трубина. Анатолий в ответ несколько раз приложил правую руку к уху.

Матч между «Бенфикой» и «Морейренсе» состоялся на стадионе «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «орлов».

ВИДЕО. Фанаты Бенфики освистали Трубина. Украинец красноречиво отреагировал