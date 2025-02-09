За три минуты два разрыва. Бенфика потеряла двух игроков

8 февраля в матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» встречалась с «Морейренсе».

На 31-й минуте матча игрок «Бенфики» Александр Ба получил серьезную травму и был вынужден досрочно завершить игру. Выяснилось, что у него произошел разрыв крестообразных связок.

Спустя всего три минуты полузащитник «Бенфики» Ману Силва, который перешел в клуб в зимнее трансферное окно, также получил травму крестообразных связок.

Оба футболиста получили тяжелые повреждения не в результате прямой борьбы, а из-за несчастного стечения обстоятельств. Александр Ба порвал связки после того, как неудачно оступился прикрывая мяч от соперника, а Ману Силва - после неудачного приземления.

Несмотря на победу «Бенфики» со счетом 3:2, команда на долгий срок осталась без своих ключевых футболистов.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин провел в игре 90 минут и пропустил дважды.