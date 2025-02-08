08.02.2025 14:00 - : -
Украина. Премьер лига08 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 08 февраля 2025, 14:08
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Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
08 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 08 февраля 2025, 14:08
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Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.
Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Штурм» Грац.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч львовский команды запланирован на 8 февраля в 14:00.
Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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Комментарии 1
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ого, сильного суперника підібрали львів'яни, тільки цікаво кого вони будуть розглядати в цьому спаринзі якщо все одно всіх у Карпати відправлять)
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