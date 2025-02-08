Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Рух Львов
08.02.2025 14:00 - : -
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 08 февраля 2025, 14:08
175
1

Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 февраля в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

08 февраля 2025, 14:05 | Обновлено 08 февраля 2025, 14:08
175
1
Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Львовский клуб «Рух» проводит контрольный матч на зимних сборах в Словении.

Соперником команды УПЛ будет австрийский клуб «Штурм» Грац.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч львовский команды запланирован на 8 февраля в 14:00.

Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
Колос – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Внезапная замена соперника. Александрия одержала победу в спарринге
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Насыщенный тренировочный день после спарринга
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Рух Львов Штурм Грац
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
Бокс | 07 февраля 2025, 20:26 0
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона
ОФИЦИАЛЬНО. В супертяжелом весе состоится бой за временный титул чемпиона

Чжан Чжилей и Агит Кабайел встретятся на ринге 22 февраля в Эр-Рияде

КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
Бокс | 08 февраля 2025, 07:37 1
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»

Промоутер Александра опроверг эту информацию

Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Футбол | 07.02.2025, 21:02
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Футбол | 08.02.2025, 08:06
Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 08.02.2025, 13:03
Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Лейтон Ориент – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
ого, сильного суперника підібрали львів'яни, тільки цікаво кого вони будуть розглядати в цьому спаринзі якщо все одно всіх у Карпати відправлять)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
Промоутер Усика: «Этот бой не состоится. Он не готов драться с Александром»
06.02.2025, 10:01
Бокс
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
Легендарный Модрич разнес суперзвезду Реала и приблизил его рекордный уход
07.02.2025, 08:51 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
Майк ТАЙСОН: «Никто не имеет шансов против него. Я бы боялся с ним драться»
06.02.2025, 09:14 8
Бокс
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 9
Другие виды
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
06.02.2025, 08:48 5
Футбол
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
06.02.2025, 19:04
Футбол
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
Александр УСИК: «Он скоро будет платить нам 1 миллиард долларов»
07.02.2025, 08:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем