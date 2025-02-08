Шокировали чемпиона Австрии. Рух обыграл Штурм

«Рух» продолжает подготовку ко второй части сезона. Свой седьмой контрольный матч подопечные Виталия Пономарева провели с австрийским клубом «Штурм».

«Штурм» лидирует в чемпионате Австрии. Команда в 17 матчах набрала 37 очков (11 побед, 4 ничьи и 2 поражения).

В основном этапе Лиги чемпионов «Штурм» финишировал на 30 месте. Команда одержала две победы – над «Жироной» (1:0) и над «РБ Лейпциг». Остальные матчи «Штурм» проиграл.

Первый опасный момент в игре возник, когда Юрий Климчук пробивал в ближний угол, но голкипер перевел мяч на угловой. После розыгрыша этого стандарта головой бил Роман Дидык – вратарь справился и с этим ударом. Австрийцы ответили опасным ударом с перспективного штрафного, но мяч пролетел над перекладиной. Но в конце первого тайма львовяне заработали право на пенальти: защитники «Штурма» сфолили на Климчуке в штрафной, а капитан «желто-черных» уверенно реализовал одиннадцатиметровый и вывел «Рух» вперед.

В начале второй половины игры свое мастерство продемонстрировал Дмитрий Ледвий, совершив сейв после удара игрока «Штурма» из пределов штрафной. А впоследствии Хорват со штрафного пробил мимо ворот. Впрочем, несмотря на активность австрийцев, голом отличились «руховцы»: Ярослав Карабин удачно воспользовался отскоком в штрафной и точно пробил по воротам, удвоив преимущество львовян. Впоследствии издалека бил Юрий Тлумак, но эта попытка была неточной. Через мгновение Остап Притула не смог переиграть голкипера, который справился с опасным ударом полузащитника «Руха». Но после углового «желто-черные» таки забили третий гол: после суматохи в штрафной мяч оказался у Богдана Слюбика, сумевшего точно пробить.

Товарищеский матч. 8 февраля. Грац, Австрия

«Рух» (Львов) – «Штурм» (Грац, Австрия) – 3:0

Голы: Климчук, 45+1 (пенальти), Карабин, 66, Слюбик, 83.

«Рух»: Ледвий, Лях (Притула, 67), Холод, Дидык, Слюбик, Ременяк (Китела, 57), Пидгурский (Рябов, 57), Горин, Пастух (Тлумак, 46), Карабин (Рунич, 67), Климчук (Клайвер, 64).