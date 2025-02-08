Рух проводит спарринг со Штурмом. Стартовые составы

«Рух» проводит подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Словении. Очередной спарринг команда проводит с австрийским клубом «Штурм».

«Штурм» лидирует в чемпионате Австрии. Команда в 17 матчах набрала 37 очков (11 побед, 4 ничьи и 2 поражения).

В основном этапе Лиги чемпионов «Штурм» финишировал на 30 месте. Команда одержала две победы – над «Жироной» (1:0) и над «РБ Лейпциг». Остальные матчи штурм проиграл.

Ранее сообщалось, что капитан «Руха» присоединился к команде на сборах в Словении.