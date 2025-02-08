Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух проводит спарринг со Штурмом. Стартовые составы
Товарищеские матчи
Рух Львов
08.02.2025 14:00 - : -
Штурм Грац
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 13:41 | Обновлено 08 февраля 2025, 14:04
203
0

Рух проводит спарринг со Штурмом. Стартовые составы

Львовский клуб сыграет седьмой матч на сборах

08 февраля 2025, 13:41 | Обновлено 08 февраля 2025, 14:04
203
0
Рух проводит спарринг со Штурмом. Стартовые составы
ФК Рух

«Рух» проводит подготовку ко второй части сезона на учебно-тренировочных сборах в Словении. Очередной спарринг команда проводит с австрийским клубом «Штурм».

«Штурм» лидирует в чемпионате Австрии. Команда в 17 матчах набрала 37 очков (11 побед, 4 ничьи и 2 поражения).

В основном этапе Лиги чемпионов «Штурм» финишировал на 30 месте. Команда одержала две победы – над «Жироной» (1:0) и над «РБ Лейпциг». Остальные матчи штурм проиграл.

Ранее сообщалось, что капитан «Руха» присоединился к команде на сборах в Словении.

По теме:
Внезапная замена соперника. Александрия одержала победу в спарринге
Рух Львов – Штурм Грац. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Насыщенный тренировочный день после спарринга
Рух Львов Штурм Грац контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы стартовые составы
Сергей Турчак Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Футбол | 08 февраля 2025, 12:56 0
Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Бирмингем – Ньюкасл. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Поединок состоится 8 февраля в 19:45 по Киеву

В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
Футбол | 08 февраля 2025, 13:40 7
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор
В Турции прояснили судьбу потенциального перехода Шапаренко в Трабзонспор

Скорее всего, сделка не состоится из-за высоких финансовых требований со стороны «Динамо»

Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Футбол | 07.02.2025, 17:12
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Футбол | 07.02.2025, 21:02
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
Футбол | 07.02.2025, 17:31
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
Успешный старт сезона. Магучих выиграла первые соревнования в 2025 году
06.02.2025, 20:43 9
Другие виды
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
ВИДЕО. Решение Ломаченко, новый бой Усика и мотивация Фьюри
06.02.2025, 14:45 4
Бокс
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
Что с Мудриком? Челси внес изменения в заявку на Лигу конференций
07.02.2025, 18:18 12
Футбол
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
06.02.2025, 08:25 7
Бокс
Александр УСИК: «Я в это вложил примерно $1,5 млн»
Александр УСИК: «Я в это вложил примерно $1,5 млн»
07.02.2025, 02:50
Бокс
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 96
Футбол
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
06.02.2025, 19:04
Футбол
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Мне все равно. Если бы я заставил Довбика...»
06.02.2025, 08:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем