Капитан Руха присоединился к команде на сборах в Словении

Как стало известно Sport.ua, в расположении Руха на зарубежном этапе подготовки ко второй части сезона в Словении появился капитан команды Марко Сапуга, который уже длительное время не выступает из-за серьезной травмы.

Появление опорного полузащитника в тренировочном лагере вызвано тем, что там находится руководитель медицинской службы клуба Рух, физтерапевт Юрий Полигас, на попечении которого проходит восстановление Марко после повторной операции на колене.

Все идет по четко определенному графику. В январе Сапуга провел реабилитационный период в одной из клиник Сербии, где был прооперирован. Ориентировочный срок возвращения Марко на футбольное поле – октябрь 2025 года.

Футболисты Руха находятся на собрании в Словении. Близок к возвращению в строй после повреждения защитник Денис Слюсар.

Следующий спарринг подопечные Виталия Пономарева проведут 8 февраля с австрийским Штурмом.