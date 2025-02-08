Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Капитан Руха присоединился к команде на сборах в Словении
Украина. Премьер лига
08 февраля 2025, 11:28 | Обновлено 08 февраля 2025, 12:01
335
0

Капитан Руха присоединился к команде на сборах в Словении

Восстановление Марко Сапуги идет по графику после травмы колена

08 февраля 2025, 11:28 | Обновлено 08 февраля 2025, 12:01
335
0
Капитан Руха присоединился к команде на сборах в Словении
ФК Рух Львов. Марко Сапуга

Как стало известно Sport.ua, в расположении Руха на зарубежном этапе подготовки ко второй части сезона в Словении появился капитан команды Марко Сапуга, который уже длительное время не выступает из-за серьезной травмы.

Появление опорного полузащитника в тренировочном лагере вызвано тем, что там находится руководитель медицинской службы клуба Рух, физтерапевт Юрий Полигас, на попечении которого проходит восстановление Марко после повторной операции на колене.

Все идет по четко определенному графику. В январе Сапуга провел реабилитационный период в одной из клиник Сербии, где был прооперирован. Ориентировочный срок возвращения Марко на футбольное поле – октябрь 2025 года.

Футболисты Руха находятся на собрании в Словении. Близок к возвращению в строй после повреждения защитник Денис Слюсар.

Следующий спарринг подопечные Виталия Пономарева проведут 8 февраля с австрийским Штурмом.

По теме:
Уступили Брюлю. Шахтер U-19 поражением завершил программу спаррингов
Источник: Вингер Динамо может сменить клуб в УПЛ
Пропустили в конце матча. Верес уступил норвежскому клубу Хам-Кам
Рух Львов Марко Сапуга учебно-тренировочные сборы Юрий Полигас Денис Слюсар Виталий Пономарев восстановление травма травма колена инсайд чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рома продаст некоторых игроков, чтобы уменьшить финансовую нагрузку
Футбол | 08 февраля 2025, 12:03 0
Рома продаст некоторых игроков, чтобы уменьшить финансовую нагрузку
Рома продаст некоторых игроков, чтобы уменьшить финансовую нагрузку

В римском клубе определились с кандидатами на выход

Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Футбол | 08 февраля 2025, 08:06 4
Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу
Можно и в Индонезию, и на Кипр, и в четвертую лигу

Sport.ua – об известных футболистах, тренирующих в малоизвестной местности

Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Футбол | 07.02.2025, 17:12
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Грустная ситуация. УАФ объяснила, сколько клубов УПЛ сыграют в еврокубках
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Футбол | 07.02.2025, 14:39
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
Лунин имеет безумный вариант для ухода из Реала. Заманчивое предложение
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
Футбол | 07.02.2025, 17:31
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
ФОТО. На 38 лет младше. У легенды футбола новая девушка
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
Одного из них ждет Мбаппе. Барселона и ПСЖ могут совершить обмен игроками
06.02.2025, 19:04
Футбол
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
Легендарная борчиха, которая отреклась от Украины, завершила карьеру
06.02.2025, 09:59 41
Другие виды
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
Есть проблемы. Названа причина, по которой Довбик переведен в запас Ромы
07.02.2025, 16:05 7
Футбол
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
Легенда бокса: «Он раздавит Усика и Дюбуа. Это кошмар для любого боксера»
06.02.2025, 08:25 7
Бокс
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
С дебютантами в составе. Сборная Украины обыграла Румынию
06.02.2025, 22:04 4
Хоккей
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
КРАСЮК: «Говорят, что Баколе нокаутировал Усика в спарринге, я там был и..»
08.02.2025, 07:37 1
Бокс
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
€150 миллионов. Европейский гранд готовит трансфер звезды сборной Украины
06.02.2025, 20:49 96
Футбол
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
Не устроила зарплата? Винисиус отказался продлевать контракт с Реалом
07.02.2025, 21:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем