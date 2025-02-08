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Кубок Англии
Брайтон
08.02.2025 22:00 - : -
Челси
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Англия
08 февраля 2025, 04:26 | Обновлено 08 февраля 2025, 04:27
37
0

Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии

Поединок состоится 8 февраля в 22:00 по Киеву

08 февраля 2025, 04:26 | Обновлено 08 февраля 2025, 04:27
37
0
Брайтон – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Кубка Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

8 февраля на «Амексе» пройдет матч 1/16 финала Кубка Англии, в котором «Брайтон» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Брайтон

Команда начинала прошлый сезон с уверенного дебюта в Лиге Европы, где выиграла группы. А закончила в нижней части турнирной таблицы АПЛ и с менеджером, Де Дзерби, что откровенно сидел уже на чемоданах и публично рассуждал о готовности возглавить амбициозный проект. Избавившись от Роберто, боссы чаек имели явно очень серьезные планы на новый сезон, для реализации которых и новичков накупили не дешевых и немало, и из Германии переманили одного из самых перспективных наставников, Хюрцелера. Поначалу казалось, что это попадание в десятку, но после уверенного начала новый Нагельсманн в Англии все больше сталкивался с трудностями. В январе их вроде бы преодолели, но после пары побед последовало сухое поражение Эвертону. А Ноттингем Форест и вовсе проиграли 0:7.

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Челси

Клуб летом пригласил на пост главного тренера Мареску. Энцо прекрасно видел, что его гораздо более статусного предшественника, Почеттино, уволили после первого же года работы, принесшего подъем на 6-е место. И в приоритете для итальянца была и остается АПЛ. В других турнирах он выпускает резервистов, пусть и с разными результатами: только победы осенью в Лиге конференций и при этом ранний вылет в Кубке Лиги. Главным было то, что Палмер и компания поднимались все выше в чемпионате, на пике заняв 2-ю строку. Но потом был ряд неудач, что ставили под вопрос место в квартете лидеров. Ну, хотя бы на Вест Хэм собрались и вырвали победу. Вполне возможно, что для лондонского гранда куда важнее будет обыграть тот же Брайтон, но парой дней позже, в Премьер-Лиге.

Статистика личных встреч

В сентябре синие дома выиграли 4:2, и это была уже их четвертая кряду победа в очных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в гостей. Но и хозяева хороши традиционно больше в атаке, а мотивация лондонского гранда не понятна. Ждем тут тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,77).

Прогноз Sport.ua
Брайтон
8 февраля 2025 -
22:00
Челси
Тотал голов больше 3.0 1.77 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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