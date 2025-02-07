С Яремчуком не вышло. Венеция хочет купить скандального экс-игрока Монако
Бен Йеддер находится без клуба
Один из аутсайдеров нынешнего розыгрыша Серии А «Венеция» готова подписать скандального экс-нападающего «Монако» Виссама Бен Йеддера, который пребывает в статусе свободного агента.
Представители клуба рассматривали вариант приобретения игрока в январе, однако заключить сделку не удалось.
Несмотря на окончание трансферного окна, «Венеция» может оформить подписание свободного агента.
Последней командой Виссама было французское «Монако», за которое он провел пять лет. В целом за «монегасков» Бен Йеддер отыграл 201 матч во всех турнирах. В футболке «Монако» нападающий забил 118 мячей и отдал 34 ассиста.
К тому же форвард находится вне футбола, поскольку суд приговорил его к двум годам заключения по делу о сексуальном насилии.
Напомним, что «Венеция» пыталась арендовать украинского форварда «Олимпиакоса» Романа Яремчука.
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